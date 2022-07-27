ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лип, 2022 21:58
super_mohito написав:
Та йдіть ви з такими тарифами
Питання у курсі. Той же Укргаз бере 0,5% "за послугу" без варіантів, а тут можна вибрати...
klug
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Додано: Вів 26 лип, 2022 22:03
klug Газбанк 1.5% берет.
Andrey2512
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Додано: Вів 26 лип, 2022 22:54
Andrey2512 написав: klug
Газбанк 1.5% берет.
Газбанк продає за курсом НБУ+1% і бере 0,5% "за послугу". Тут ціни "за послугу" вже назвали, залишилося дізнатися про курс.
klug
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:08
klug написав: Andrey2512 написав: klug
Газбанк 1.5% берет.
Газбанк продає за курсом НБУ+1% і бере 0,5% "за послугу". Тут ціни "за послугу" вже назвали, залишилося дізнатися про курс.
Думаю, своей жадностью они уже охотников отбили. Никто и за курс не спрашивает.
Вон в "Аккорде", пишут, 120 грн комиссии - и вперед. Это по-божески...
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Додано: Сер 27 лип, 2022 14:07
Искатель написав: klug написав: Andrey2512 написав: klug
Газбанк 1.5% берет.
Газбанк продає за курсом НБУ+1% і бере 0,5% "за послугу". Тут ціни "за послугу" вже назвали, залишилося дізнатися про курс.
Думаю, своей жадностью они уже охотников отбили. Никто и за курс не спрашивает.
Вон в "Аккорде", пишут, 120 грн комиссии - и вперед. Это по-божески...
Вас ще Мега не навчила, куди можна нести валюту, а куди ні?
klug
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Додано: Сер 27 лип, 2022 19:34
Купуйте безготівкові долари США за курсом НБУ + 1 % та розміщуйте на депозит.
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Howl
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Додано: Сер 27 лип, 2022 20:54
klug написав: Искатель написав:
Думаю, своей жадностью они уже охотников отбили. Никто и за курс не спрашивает.
Вон в "Аккорде", пишут, 120 грн комиссии - и вперед. Это по-божески...
Вас ще Мега не навчила, куди можна нести валюту, а куди ні?
Я в "Укргазе" открыл, если что. В "Аккорд" пока не планировал. А что?
В "Меге", к счастью, небольшой остаток был, мелочь... Хотя даже на таком ощутимый минус...
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Додано: Сер 27 лип, 2022 21:28
Howl написав:
Купуйте безготівкові долари США за курсом НБУ + 1 % та розміщуйте на депозит.
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...
Я так розумію, відкриття таких депозитів через TAS2U неможливо. Там наче є валютні строкові депозити:
https://tascombank.ua/you/deposits/strokovyi
("Стабільний"), але наразі для USD-депо пропонується тільки USD-картка відкриття. А "Строковий" оформлюється тільки на відділенні. Штош...
wildlynx
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