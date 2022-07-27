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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768>

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ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:58

  super_mohito написав:Та йдіть ви з такими тарифами

Питання у курсі. Той же Укргаз бере 0,5% "за послугу" без варіантів, а тут можна вибрати...
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:03

klug

Газбанк 1.5% берет.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:54

  Andrey2512 написав:klug

Газбанк 1.5% берет.

Газбанк продає за курсом НБУ+1% і бере 0,5% "за послугу". Тут ціни "за послугу" вже назвали, залишилося дізнатися про курс.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:08

  klug написав:
  Andrey2512 написав:klug

Газбанк 1.5% берет.

Газбанк продає за курсом НБУ+1% і бере 0,5% "за послугу". Тут ціни "за послугу" вже назвали, залишилося дізнатися про курс.

Думаю, своей жадностью они уже охотников отбили. Никто и за курс не спрашивает.
Вон в "Аккорде", пишут, 120 грн комиссии - и вперед. Это по-божески...
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 14:07

  Искатель написав:
  klug написав:
  Andrey2512 написав:klug

Газбанк 1.5% берет.

Газбанк продає за курсом НБУ+1% і бере 0,5% "за послугу". Тут ціни "за послугу" вже назвали, залишилося дізнатися про курс.

Думаю, своей жадностью они уже охотников отбили. Никто и за курс не спрашивает.
Вон в "Аккорде", пишут, 120 грн комиссии - и вперед. Это по-божески...

Вас ще Мега не навчила, куди можна нести валюту, а куди ні?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:34

Re: ТАСКОМБАНК

Купуйте безготівкові долари США за курсом НБУ + 1 % та розміщуйте на депозит. Деталі...
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 20:54

  klug написав:
  Искатель написав:Думаю, своей жадностью они уже охотников отбили. Никто и за курс не спрашивает.
Вон в "Аккорде", пишут, 120 грн комиссии - и вперед. Это по-божески...

Вас ще Мега не навчила, куди можна нести валюту, а куди ні?

Я в "Укргазе" открыл, если что. В "Аккорд" пока не планировал. А что? :)
В "Меге", к счастью, небольшой остаток был, мелочь... Хотя даже на таком ощутимый минус...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:05

  Искатель написав:
  klug написав:
  Andrey2512 написав:klug

Газбанк 1.5% берет.

Газбанк продає за курсом НБУ+1% і бере 0,5% "за послугу". Тут ціни "за послугу" вже назвали, залишилося дізнатися про курс.

Думаю, своей жадностью они уже охотников отбили. Никто и за курс не спрашивает.
Вон в "Аккорде", пишут, 120 грн комиссии - и вперед. Это по-божески...

Судя по последним сообщениям на ветке Укргаза, охотников предостаточно.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:28

  Howl написав:Купуйте безготівкові долари США за курсом НБУ + 1 % та розміщуйте на депозит. Деталі...


Я так розумію, відкриття таких депозитів через TAS2U неможливо. Там наче є валютні строкові депозити: https://tascombank.ua/you/deposits/strokovyi ("Стабільний"), але наразі для USD-депо пропонується тільки USD-картка відкриття. А "Строковий" оформлюється тільки на відділенні. Штош... :|
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:36

  klug написав:
  Искатель написав:Думаю, своей жадностью они уже охотников отбили. Никто и за курс не спрашивает.
Вон в "Аккорде", пишут, 120 грн комиссии - и вперед. Это по-божески...

Вас ще Мега не навчила, куди можна нести валюту, а куди ні?

А можна пояснення, :oops: що саме не так буде з баксодепо в саме Акорді ?! -
- на гілці Акорда, щоб не офтопити тут.
Дякую.
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