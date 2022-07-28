Howl написав:Купуйте безготівкові долари США за курсом НБУ + 1 % та розміщуйте на депозит. Деталі...
Я так розумію, відкриття таких депозитів через TAS2U неможливо. Там наче є валютні строкові депозити: https://tascombank.ua/you/deposits/strokovyi ("Стабільний"), але наразі для USD-депо пропонується тільки USD-картка відкриття. А "Строковий" оформлюється тільки на відділенні. Штош...
Могу ошибаться, но мне кажется что в ближайшее время мы можем не увидет оформления "конвертационных" вкладов дистанционно. Только хардкор - только отделения. Поясню почему. По требованиям НБУ валюта под такие вклады покупается на бирже, и только после этого открывается депо. Логика тут я вижу в том что НБУ не хочет разрешать банкам онлайн обмен валюты за счёт своей валюте позиции. Вот из-за этого клиенты банков и обречены пока физически посещать отделения. У банков нет проводки с гривневого счета перевести деньги на депозитный валютный. Надо посредник - валютный текущий. Но если дать возможность клиенту перегнать с гривневого на валютный текущий (по сути сделать ваоютообмен), то нет процедуры как заставить клиента обязательно открыть с валютного счета депозит. Тут уже на форуме сегодня читал мнение человека который уже задался вопросом а зачем перегонять деньги после покупки на бирже на депо? Ведь можно остановится на этом этапе. Вот чтобы таких мыслей у клиентов не возникало банки и заставляют идти в отделение. Там вы и заявку на биржу подпишите и проэкто депо договора и ещё кучу бумажек... В общем полный контроль действий клиента, чего банки не могут обеспечить в приложениях. По крайней мере пока
Howl написав:Купуйте безготівкові долари США за курсом НБУ + 1 % та розміщуйте на депозит. Деталі...
Я так розумію, відкриття таких депозитів через TAS2U неможливо. Там наче є валютні строкові депозити: https://tascombank.ua/you/deposits/strokovyi ("Стабільний"), але наразі для USD-депо пропонується тільки USD-картка відкриття. А "Строковий" оформлюється тільки на відділенні. Штош...
Могу ошибаться, но мне кажется что в ближайшее время мы можем не увидет оформления "конвертационных" вкладов дистанционно. Только хардкор - только отделения. Поясню почему. По требованиям НБУ валюта под такие вклады покупается на бирже, и только после этого открывается депо. Логика тут я вижу в том что НБУ не хочет разрешать банкам онлайн обмен валюты за счёт своей валюте позиции. Вот из-за этого клиенты банков и обречены пока физически посещать отделения. У банков нет проводки с гривневого счета перевести деньги на депозитный валютный. Надо посредник - валютный текущий. Но если дать возможность клиенту перегнать с гривневого на валютный текущий (по сути сделать ваоютообмен), то нет процедуры как заставить клиента обязательно открыть с валютного счета депозит. Тут уже на форуме сегодня читал мнение человека который уже задался вопросом а зачем перегонять деньги после покупки на бирже на депо? Ведь можно остановится на этом этапе. Вот чтобы таких мыслей у клиентов не возникало банки и заставляют идти в отделение. Там вы и заявку на биржу подпишите и проэкто депо договора и ещё кучу бумажек... В общем полный контроль действий клиента, чего банки не могут обеспечить в приложениях. По крайней мере пока
В привате до национализации была такая фишка как пополнение депозита с гривневой карты. При желании могли бы и сейчас подобное сделать и тут уже точно деньги идут на депозит и допконтроль не нужен.
lara_08 написав:В привате до национализации была такая фишка как пополнение депозита с гривневой карты. При желании могли бы и сейчас подобное сделать и тут уже точно деньги идут на депозит и допконтроль не нужен.
В привате до национализации было очень много такого что не было разрешено существующими процедурами, но НБУ ничего не мог с этим поделать потому что приват платил довольно много очень сильнымюристам которые отбивали "законность" его операций в суде. Если вы ещё раз внимательно перечитайте то что я написал то возможно вы обнаружите там слова, смысл которых возможно вам не до конца понятен - это "проводка" и "валютная позиция". Дело в том что с точки зрения бухгалтерского учёта прямой проводки з клиентского гривневого счета на клиентский валютный депозитный не существовало во времена привата до национализации и не существует сейчас. То что клиенту казалось идёт напрямую на самом деле использовало транзитные счета и бухгалтерские счета валютной позиции. То есть банк на одном из этапов операции пополнения валютного депозита с гривневого счета делал онлайн ваоютообмен за счёт своей валютной позиции. Тогда это прямо не было запрещено. Сейчас да. Поэтому сейчас и остаётся по сути единственный законный способ пополнить или открыть валютный депо клиента при наличии только его гривны - купить валюту на бирже. А для этого "welcome to the branch"
Как по мне, то всё это (покупка валюты с последующим размещением на депозит) можно сделать удалённо и сделать так, что клиент внутреннюю "кухню" и знать не будет. Другой вопрос — это смысл и цена в разработке.