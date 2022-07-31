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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 65666768 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.8 5 6 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 33% 2 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 33% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 17% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 1 Всього голосів : 6 Додано: Сер 27 лип, 2022 21:51 Howl написав: Купуйте безготівкові долари США за курсом НБУ + 1 % та розміщуйте на депозит. Деталі ... Купуйте безготівкові долари США за курсом НБУ + 1 % та розміщуйте на депозит....

О комиссии Тася скромно умолчала в этой рекламе. За трёхмесячный депо ещё 600 грн. нужно им отвалить. О комиссии Тася скромно умолчала в этой рекламе. За трёхмесячный депо ещё 600 грн. нужно им отвалить. lara_08 Повідомлень: 271 З нами з: 05.05.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лип, 2022 21:52 flysoulfly написав: klug написав: Искатель написав: Думаю, своей жадностью они уже охотников отбили. Никто и за курс не спрашивает.

Вон в "Аккорде", пишут, 120 грн комиссии - и вперед. Это по-божески... Думаю, своей жадностью они уже охотников отбили. Никто и за курс не спрашивает.Вон в "Аккорде", пишут, 120 грн комиссии - и вперед. Это по-божески...

Вас ще Мега не навчила, куди можна нести валюту, а куди ні? Вас ще Мега не навчила, куди можна нести валюту, а куди ні?

А можна пояснення, що саме не так буде з баксодепо в саме Акорді ?! -

- на гілці Акорда, щоб не офтопити тут.

Дякую. А можна пояснення,що саме не так буде з баксодепо в саме Акорді ?! -- на гілці Акорда, щоб не офтопити тут.Дякую.

Типа повторит судьбу Меги. Типа повторит судьбу Меги. lara_08 Повідомлень: 271 З нами з: 05.05.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лип, 2022 21:53 wildlynx написав: Howl написав: Купуйте безготівкові долари США за курсом НБУ + 1 % та розміщуйте на депозит. Деталі ... Купуйте безготівкові долари США за курсом НБУ + 1 % та розміщуйте на депозит....



Я так розумію, відкриття таких депозитів через TAS2U неможливо. Там наче є валютні строкові депозити: https://tascombank.ua/you/deposits/strokovyi ("Стабільний"), але наразі для USD-депо пропонується тільки USD-картка відкриття. А "Строковий" оформлюється тільки на відділенні. Штош... Я так розумію, відкриття таких депозитів через TAS2U неможливо. Там наче є валютні строкові депозити:("Стабільний"), але наразі для USD-депо пропонується тільки USD-картка відкриття. А "Строковий" оформлюється тільки на відділенні. Штош...

Могу ошибаться, но мне кажется что в ближайшее время мы можем не увидет оформления "конвертационных" вкладов дистанционно. Только хардкор - только отделения. Поясню почему. По требованиям НБУ валюта под такие вклады покупается на бирже, и только после этого открывается депо. Логика тут я вижу в том что НБУ не хочет разрешать банкам онлайн обмен валюты за счёт своей валюте позиции. Вот из-за этого клиенты банков и обречены пока физически посещать отделения. У банков нет проводки с гривневого счета перевести деньги на депозитный валютный. Надо посредник - валютный текущий. Но если дать возможность клиенту перегнать с гривневого на валютный текущий (по сути сделать ваоютообмен), то нет процедуры как заставить клиента обязательно открыть с валютного счета депозит. Тут уже на форуме сегодня читал мнение человека который уже задался вопросом а зачем перегонять деньги после покупки на бирже на депо? Ведь можно остановится на этом этапе. Вот чтобы таких мыслей у клиентов не возникало банки и заставляют идти в отделение. Там вы и заявку на биржу подпишите и проэкто депо договора и ещё кучу бумажек... В общем полный контроль действий клиента, чего банки не могут обеспечить в приложениях. По крайней мере пока Могу ошибаться, но мне кажется что в ближайшее время мы можем не увидет оформления "конвертационных" вкладов дистанционно. Только хардкор - только отделения. Поясню почему. По требованиям НБУ валюта под такие вклады покупается на бирже, и только после этого открывается депо. Логика тут я вижу в том что НБУ не хочет разрешать банкам онлайн обмен валюты за счёт своей валюте позиции. Вот из-за этого клиенты банков и обречены пока физически посещать отделения. У банков нет проводки с гривневого счета перевести деньги на депозитный валютный. Надо посредник - валютный текущий. Но если дать возможность клиенту перегнать с гривневого на валютный текущий (по сути сделать ваоютообмен), то нет процедуры как заставить клиента обязательно открыть с валютного счета депозит. Тут уже на форуме сегодня читал мнение человека который уже задался вопросом а зачем перегонять деньги после покупки на бирже на депо? Ведь можно остановится на этом этапе. Вот чтобы таких мыслей у клиентов не возникало банки и заставляют идти в отделение. Там вы и заявку на биржу подпишите и проэкто депо договора и ещё кучу бумажек... В общем полный контроль действий клиента, чего банки не могут обеспечить в приложениях. По крайней мере пока WallNutPen Повідомлень: 751 З нами з: 08.06.20 Подякував: 18 раз. Подякували: 202 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лип, 2022 21:54 lara_08 написав: Howl написав: Купуйте безготівкові долари США за курсом НБУ + 1 % та розміщуйте на депозит. Деталі ... Купуйте безготівкові долари США за курсом НБУ + 1 % та розміщуйте на депозит....

О комиссии Тася скромно умолчала в этой рекламе. За трёхмесячный депо ещё 600 грн. нужно им отвалить. О комиссии Тася скромно умолчала в этой рекламе. За трёхмесячный депо ещё 600 грн. нужно им отвалить.

Ну это естественно. Реклама ведь вкладов. А 600 грн. это тариф карты. А тарифы карты банк не рекламирует Ну это естественно. Реклама ведь вкладов. А 600 грн. это тариф карты. А тарифы карты банк не рекламирует WallNutPen Повідомлень: 751 З нами з: 08.06.20 Подякував: 18 раз. Подякували: 202 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лип, 2022 22:01 Re: ТАСКОМБАНК WallNutPen написав: Только хардкор - только отделения. Только хардкор - только отделения.

етого предложения било достаточно, потом забрать именно USD получится не у всех.

так , на игроков или приближенних лиц к банковской среде. етого предложения било достаточно, потом забрать именно USD получится не у всех.так , на игроков или приближенних лиц к банковской среде. Goodman

Повідомлень: 5204 З нами з: 23.11.14 Подякував: 721 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лип, 2022 22:32 WallNutPen написав: wildlynx написав: Howl написав: Купуйте безготівкові долари США за курсом НБУ + 1 % та розміщуйте на депозит. Деталі ... Купуйте безготівкові долари США за курсом НБУ + 1 % та розміщуйте на депозит....



Я так розумію, відкриття таких депозитів через TAS2U неможливо. Там наче є валютні строкові депозити: https://tascombank.ua/you/deposits/strokovyi ("Стабільний"), але наразі для USD-депо пропонується тільки USD-картка відкриття. А "Строковий" оформлюється тільки на відділенні. Штош... Я так розумію, відкриття таких депозитів через TAS2U неможливо. Там наче є валютні строкові депозити:("Стабільний"), але наразі для USD-депо пропонується тільки USD-картка відкриття. А "Строковий" оформлюється тільки на відділенні. Штош...

Могу ошибаться, но мне кажется что в ближайшее время мы можем не увидет оформления "конвертационных" вкладов дистанционно. Только хардкор - только отделения. Поясню почему. По требованиям НБУ валюта под такие вклады покупается на бирже, и только после этого открывается депо. Логика тут я вижу в том что НБУ не хочет разрешать банкам онлайн обмен валюты за счёт своей валюте позиции. Вот из-за этого клиенты банков и обречены пока физически посещать отделения. У банков нет проводки с гривневого счета перевести деньги на депозитный валютный. Надо посредник - валютный текущий. Но если дать возможность клиенту перегнать с гривневого на валютный текущий (по сути сделать ваоютообмен), то нет процедуры как заставить клиента обязательно открыть с валютного счета депозит. Тут уже на форуме сегодня читал мнение человека который уже задался вопросом а зачем перегонять деньги после покупки на бирже на депо? Ведь можно остановится на этом этапе. Вот чтобы таких мыслей у клиентов не возникало банки и заставляют идти в отделение. Там вы и заявку на биржу подпишите и проэкто депо договора и ещё кучу бумажек... В общем полный контроль действий клиента, чего банки не могут обеспечить в приложениях. По крайней мере пока Могу ошибаться, но мне кажется что в ближайшее время мы можем не увидет оформления "конвертационных" вкладов дистанционно. Только хардкор - только отделения. Поясню почему. По требованиям НБУ валюта под такие вклады покупается на бирже, и только после этого открывается депо. Логика тут я вижу в том что НБУ не хочет разрешать банкам онлайн обмен валюты за счёт своей валюте позиции. Вот из-за этого клиенты банков и обречены пока физически посещать отделения. У банков нет проводки с гривневого счета перевести деньги на депозитный валютный. Надо посредник - валютный текущий. Но если дать возможность клиенту перегнать с гривневого на валютный текущий (по сути сделать ваоютообмен), то нет процедуры как заставить клиента обязательно открыть с валютного счета депозит. Тут уже на форуме сегодня читал мнение человека который уже задался вопросом а зачем перегонять деньги после покупки на бирже на депо? Ведь можно остановится на этом этапе. Вот чтобы таких мыслей у клиентов не возникало банки и заставляют идти в отделение. Там вы и заявку на биржу подпишите и проэкто депо договора и ещё кучу бумажек... В общем полный контроль действий клиента, чего банки не могут обеспечить в приложениях. По крайней мере пока

В привате до национализации была такая фишка как пополнение депозита с гривневой карты. При желании могли бы и сейчас подобное сделать и тут уже точно деньги идут на депозит и допконтроль не нужен. В привате до национализации была такая фишка как пополнение депозита с гривневой карты. При желании могли бы и сейчас подобное сделать и тут уже точно деньги идут на депозит и допконтроль не нужен. lara_08 Повідомлень: 271 З нами з: 05.05.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лип, 2022 22:46 lara_08 написав: flysoulfly написав: klug написав: Вас ще Мега не навчила, куди можна нести валюту, а куди ні? Вас ще Мега не навчила, куди можна нести валюту, а куди ні?

А можна пояснення, що саме не так буде з баксодепо в саме Акорді ?! -

- на гілці Акорда, щоб не офтопити тут.

Дякую. А можна пояснення,що саме не так буде з баксодепо в саме Акорді ?! -- на гілці Акорда, щоб не офтопити тут.Дякую.

Типа повторит судьбу Меги. Типа повторит судьбу Меги. а почему не типа повторит судьбу ТАСи или Пумбы ?

извините,но это ниачем.

с учетом реалий. а почему не типа повторит судьбу ТАСи или Пумбы ?извините,но это ниачем.с учетом реалий. flysoulfly Повідомлень: 709 З нами з: 13.01.09 Подякував: 289 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лип, 2022 04:49 lara_08 написав: В привате до национализации была такая фишка как пополнение депозита с гривневой карты. При желании могли бы и сейчас подобное сделать и тут уже точно деньги идут на депозит и допконтроль не нужен. В привате до национализации была такая фишка как пополнение депозита с гривневой карты. При желании могли бы и сейчас подобное сделать и тут уже точно деньги идут на депозит и допконтроль не нужен.

В привате до национализации было очень много такого что не было разрешено существующими процедурами, но НБУ ничего не мог с этим поделать потому что приват платил довольно много очень сильнымюристам которые отбивали "законность" его операций в суде. Если вы ещё раз внимательно перечитайте то что я написал то возможно вы обнаружите там слова, смысл которых возможно вам не до конца понятен - это "проводка" и "валютная позиция". Дело в том что с точки зрения бухгалтерского учёта прямой проводки з клиентского гривневого счета на клиентский валютный депозитный не существовало во времена привата до национализации и не существует сейчас. То что клиенту казалось идёт напрямую на самом деле использовало транзитные счета и бухгалтерские счета валютной позиции. То есть банк на одном из этапов операции пополнения валютного депозита с гривневого счета делал онлайн ваоютообмен за счёт своей валютной позиции. Тогда это прямо не было запрещено. Сейчас да. Поэтому сейчас и остаётся по сути единственный законный способ пополнить или открыть валютный депо клиента при наличии только его гривны - купить валюту на бирже. А для этого "welcome to the branch" В привате до национализации было очень много такого что не было разрешено существующими процедурами, но НБУ ничего не мог с этим поделать потому что приват платил довольно много очень сильнымюристам которые отбивали "законность" его операций в суде. Если вы ещё раз внимательно перечитайте то что я написал то возможно вы обнаружите там слова, смысл которых возможно вам не до конца понятен - это "проводка" и "валютная позиция". Дело в том что с точки зрения бухгалтерского учёта прямой проводки з клиентского гривневого счета на клиентский валютный депозитный не существовало во времена привата до национализации и не существует сейчас. То что клиенту казалось идёт напрямую на самом деле использовало транзитные счета и бухгалтерские счета валютной позиции. То есть банк на одном из этапов операции пополнения валютного депозита с гривневого счета делал онлайн ваоютообмен за счёт своей валютной позиции. Тогда это прямо не было запрещено. Сейчас да. Поэтому сейчас и остаётся по сути единственный законный способ пополнить или открыть валютный депо клиента при наличии только его гривны - купить валюту на бирже. А для этого "welcome to the branch" WallNutPen Повідомлень: 751 З нами з: 08.06.20 Подякував: 18 раз. Подякували: 202 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лип, 2022 07:14 Re: ТАСКОМБАНК Как по мне, то всё это (покупка валюты с последующим размещением на депозит) можно сделать удалённо и сделать так, что клиент внутреннюю "кухню" и знать не будет. Другой вопрос — это смысл и цена в разработке. Howl

Повідомлень: 4593 З нами з: 08.03.18 Подякував: 492 раз. Подякували: 849 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 лип, 2022 09:28 С ощадного счета можна сразу снимать

или надо чтобы деньги 3 дня отлежались ? J Повідомлень: 5318 З нами з: 19.01.08 Подякував: 23 раз. Подякували: 258 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 65666768 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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