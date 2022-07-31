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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:51

  Howl написав:Купуйте безготівкові долари США за курсом НБУ + 1 % та розміщуйте на депозит. Деталі...

О комиссии Тася скромно умолчала в этой рекламе. За трёхмесячный депо ещё 600 грн. нужно им отвалить.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:52

  flysoulfly написав:
  klug написав:
  Искатель написав:Думаю, своей жадностью они уже охотников отбили. Никто и за курс не спрашивает.
Вон в "Аккорде", пишут, 120 грн комиссии - и вперед. Это по-божески...

Вас ще Мега не навчила, куди можна нести валюту, а куди ні?

А можна пояснення, :oops: що саме не так буде з баксодепо в саме Акорді ?! -
- на гілці Акорда, щоб не офтопити тут.
Дякую.

Типа повторит судьбу Меги.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:53

  wildlynx написав:
  Howl написав:Купуйте безготівкові долари США за курсом НБУ + 1 % та розміщуйте на депозит. Деталі...


Я так розумію, відкриття таких депозитів через TAS2U неможливо. Там наче є валютні строкові депозити: https://tascombank.ua/you/deposits/strokovyi ("Стабільний"), але наразі для USD-депо пропонується тільки USD-картка відкриття. А "Строковий" оформлюється тільки на відділенні. Штош... :|

Могу ошибаться, но мне кажется что в ближайшее время мы можем не увидет оформления "конвертационных" вкладов дистанционно. Только хардкор - только отделения. Поясню почему. По требованиям НБУ валюта под такие вклады покупается на бирже, и только после этого открывается депо. Логика тут я вижу в том что НБУ не хочет разрешать банкам онлайн обмен валюты за счёт своей валюте позиции. Вот из-за этого клиенты банков и обречены пока физически посещать отделения. У банков нет проводки с гривневого счета перевести деньги на депозитный валютный. Надо посредник - валютный текущий. Но если дать возможность клиенту перегнать с гривневого на валютный текущий (по сути сделать ваоютообмен), то нет процедуры как заставить клиента обязательно открыть с валютного счета депозит. Тут уже на форуме сегодня читал мнение человека который уже задался вопросом а зачем перегонять деньги после покупки на бирже на депо? Ведь можно остановится на этом этапе. Вот чтобы таких мыслей у клиентов не возникало банки и заставляют идти в отделение. Там вы и заявку на биржу подпишите и проэкто депо договора и ещё кучу бумажек... В общем полный контроль действий клиента, чего банки не могут обеспечить в приложениях. По крайней мере пока
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:54

  lara_08 написав:
  Howl написав:Купуйте безготівкові долари США за курсом НБУ + 1 % та розміщуйте на депозит. Деталі...

О комиссии Тася скромно умолчала в этой рекламе. За трёхмесячный депо ещё 600 грн. нужно им отвалить.

Ну это естественно. Реклама ведь вкладов. А 600 грн. это тариф карты. А тарифы карты банк не рекламирует ;)
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 22:01

Re: ТАСКОМБАНК

  WallNutPen написав:Только хардкор - только отделения.

етого предложения било достаточно, потом забрать именно USD получится не у всех.
так , на игроков или приближенних лиц к банковской среде.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 22:32

  WallNutPen написав:
  wildlynx написав:
  Howl написав:Купуйте безготівкові долари США за курсом НБУ + 1 % та розміщуйте на депозит. Деталі...


Я так розумію, відкриття таких депозитів через TAS2U неможливо. Там наче є валютні строкові депозити: https://tascombank.ua/you/deposits/strokovyi ("Стабільний"), але наразі для USD-депо пропонується тільки USD-картка відкриття. А "Строковий" оформлюється тільки на відділенні. Штош... :|

Могу ошибаться, но мне кажется что в ближайшее время мы можем не увидет оформления "конвертационных" вкладов дистанционно. Только хардкор - только отделения. Поясню почему. По требованиям НБУ валюта под такие вклады покупается на бирже, и только после этого открывается депо. Логика тут я вижу в том что НБУ не хочет разрешать банкам онлайн обмен валюты за счёт своей валюте позиции. Вот из-за этого клиенты банков и обречены пока физически посещать отделения. У банков нет проводки с гривневого счета перевести деньги на депозитный валютный. Надо посредник - валютный текущий. Но если дать возможность клиенту перегнать с гривневого на валютный текущий (по сути сделать ваоютообмен), то нет процедуры как заставить клиента обязательно открыть с валютного счета депозит. Тут уже на форуме сегодня читал мнение человека который уже задался вопросом а зачем перегонять деньги после покупки на бирже на депо? Ведь можно остановится на этом этапе. Вот чтобы таких мыслей у клиентов не возникало банки и заставляют идти в отделение. Там вы и заявку на биржу подпишите и проэкто депо договора и ещё кучу бумажек... В общем полный контроль действий клиента, чего банки не могут обеспечить в приложениях. По крайней мере пока

В привате до национализации была такая фишка как пополнение депозита с гривневой карты. При желании могли бы и сейчас подобное сделать и тут уже точно деньги идут на депозит и допконтроль не нужен.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 22:46

  lara_08 написав:
  flysoulfly написав:
  klug написав:Вас ще Мега не навчила, куди можна нести валюту, а куди ні?

А можна пояснення, :oops: що саме не так буде з баксодепо в саме Акорді ?! -
- на гілці Акорда, щоб не офтопити тут.
Дякую.

Типа повторит судьбу Меги.
а почему не типа повторит судьбу ТАСи или Пумбы ?
извините,но это ниачем.
с учетом реалий.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 04:49

  lara_08 написав:В привате до национализации была такая фишка как пополнение депозита с гривневой карты. При желании могли бы и сейчас подобное сделать и тут уже точно деньги идут на депозит и допконтроль не нужен.

В привате до национализации было очень много такого что не было разрешено существующими процедурами, но НБУ ничего не мог с этим поделать потому что приват платил довольно много очень сильнымюристам которые отбивали "законность" его операций в суде. Если вы ещё раз внимательно перечитайте то что я написал то возможно вы обнаружите там слова, смысл которых возможно вам не до конца понятен - это "проводка" и "валютная позиция". Дело в том что с точки зрения бухгалтерского учёта прямой проводки з клиентского гривневого счета на клиентский валютный депозитный не существовало во времена привата до национализации и не существует сейчас. То что клиенту казалось идёт напрямую на самом деле использовало транзитные счета и бухгалтерские счета валютной позиции. То есть банк на одном из этапов операции пополнения валютного депозита с гривневого счета делал онлайн ваоютообмен за счёт своей валютной позиции. Тогда это прямо не было запрещено. Сейчас да. Поэтому сейчас и остаётся по сути единственный законный способ пополнить или открыть валютный депо клиента при наличии только его гривны - купить валюту на бирже. А для этого "welcome to the branch"
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 07:14

Re: ТАСКОМБАНК

Как по мне, то всё это (покупка валюты с последующим размещением на депозит) можно сделать удалённо и сделать так, что клиент внутреннюю "кухню" и знать не будет. Другой вопрос — это смысл и цена в разработке.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 09:28

С ощадного счета можна сразу снимать
или надо чтобы деньги 3 дня отлежались ?
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