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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

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ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:25

  Howl написав:Как по мне, то всё это (покупка валюты с последующим размещением на депозит) можно сделать удалённо и сделать так, что клиент внутреннюю "кухню" и знать не будет. Другой вопрос — это смысл и цена в разработке.


ну от в понеділок і дізнаємось чи можна все робити рухом пальців на телефоні на прикладі коте
а валютні проводки і бухлатерія 1900 років - то вже МИНУЛЕ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:41

Re: ТАСКОМБАНК

  greenozon написав:ну от в понеділок і дізнаємось чи можна все робити рухом пальців на телефоні на прикладі коте

Не певен, що саме у понеділок все це трапиться... Адже Горох писав що включать таку можливість на наступному тижні. А тиждень - він же не обмежений лише понеділком...
До того ж я маю певний сумнів, що те, що запропонує коте - це буде те ж саме що і в банках з "клубу 50к". Річ у тім що усі учасники "клубу" купують валюту для вкладів через біржу, а у випадку з коте особисто мені чомусь вбачається проведення операцій саме через валютну позицію. Розумію, що до бухгалтерських витребеньок можна відноситись зі зневагою - втім без бух-обліку нікуди не втечеш - сутність операцій він відображає гарно
WallNutPen
 
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  #<1 ... 66676869
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ТАСКОМБАНК (682)
31.07.2022 13:41
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