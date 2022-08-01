ну от в понеділок і дізнаємось чи можна все робити рухом пальців на телефоні на прикладі коте
а валютні проводки і бухлатерія 1900 років - то вже МИНУЛЕ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 лип, 2022 12:25
ну от в понеділок і дізнаємось чи можна все робити рухом пальців на телефоні на прикладі коте
а валютні проводки і бухлатерія 1900 років - то вже МИНУЛЕ
Додано: Нед 31 лип, 2022 12:41
Re: ТАСКОМБАНК
Не певен, що саме у понеділок все це трапиться... Адже Горох писав що включать таку можливість на наступному тижні. А тиждень - він же не обмежений лише понеділком...
До того ж я маю певний сумнів, що те, що запропонує коте - це буде те ж саме що і в банках з "клубу 50к". Річ у тім що усі учасники "клубу" купують валюту для вкладів через біржу, а у випадку з коте особисто мені чомусь вбачається проведення операцій саме через валютну позицію. Розумію, що до бухгалтерських витребеньок можна відноситись зі зневагою - втім без бух-обліку нікуди не втечеш - сутність операцій він відображає гарно
Додано: Нед 31 лип, 2022 22:29
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 01 сер, 2022 14:32
Що це за коміс. у 600 грн., як і де вона прописана?
Як банка $ віддає, зокрема в Києві?
Додано: Пон 01 сер, 2022 15:10
Re: ТАСКОМБАНК
viewtopic.php?p=5464667#p5464667
Додано: Пон 01 сер, 2022 15:10
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