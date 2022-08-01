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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:25

  Howl написав:Как по мне, то всё это (покупка валюты с последующим размещением на депозит) можно сделать удалённо и сделать так, что клиент внутреннюю "кухню" и знать не будет. Другой вопрос — это смысл и цена в разработке.


ну от в понеділок і дізнаємось чи можна все робити рухом пальців на телефоні на прикладі коте
а валютні проводки і бухлатерія 1900 років - то вже МИНУЛЕ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:41

Re: ТАСКОМБАНК

  greenozon написав:ну от в понеділок і дізнаємось чи можна все робити рухом пальців на телефоні на прикладі коте

Не певен, що саме у понеділок все це трапиться... Адже Горох писав що включать таку можливість на наступному тижні. А тиждень - він же не обмежений лише понеділком...
До того ж я маю певний сумнів, що те, що запропонує коте - це буде те ж саме що і в банках з "клубу 50к". Річ у тім що усі учасники "клубу" купують валюту для вкладів через біржу, а у випадку з коте особисто мені чомусь вбачається проведення операцій саме через валютну позицію. Розумію, що до бухгалтерських витребеньок можна відноситись зі зневагою - втім без бух-обліку нікуди не втечеш - сутність операцій він відображає гарно
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:29

Re: ТАСКОМБАНК

  WallNutPen написав:Розумію, що до бухгалтерських витребеньок можна відноситись зі зневагою - втім без бух-обліку нікуди не втечеш - сутність операцій він відображає гарно
це ж Горох, там намалювали бізнес картинку - ринуться тисячі з мульйонами і ми нагнемо всіх по оборотах.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:32

  lara_08 написав:
  Howl написав:Купуйте безготівкові долари США за курсом НБУ + 1 % та розміщуйте на депозит. Деталі...

О комиссии Тася скромно умолчала в этой рекламе. За трёхмесячный депо ещё 600 грн. нужно им отвалить.

Що це за коміс. у 600 грн., як і де вона прописана?
Як банка $ віддає, зокрема в Києві?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:10

Re: ТАСКОМБАНК

  Visky написав:Що це за коміс. у 600 грн., як і де вона прописана?

viewtopic.php?p=5464667#p5464667
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:10

  Visky написав:Що це за коміс. у 600 грн., як і де вона прописана?

Клікніть на посилання у повідомленні, що ви процитували і усі питання відпадуть.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:47

Дякую,колеги. А що з віддачею $, зокрема в Києві? jr_diava88 пише про проблему Валютний ринок в контексті ДС
Visky
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