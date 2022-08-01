Howl написав:Как по мне, то всё это (покупка валюты с последующим размещением на депозит) можно сделать удалённо и сделать так, что клиент внутреннюю "кухню" и знать не будет. Другой вопрос — это смысл и цена в разработке.
ну от в понеділок і дізнаємось чи можна все робити рухом пальців на телефоні на прикладі коте а валютні проводки і бухлатерія 1900 років - то вже МИНУЛЕ
greenozon написав:ну от в понеділок і дізнаємось чи можна все робити рухом пальців на телефоні на прикладі коте
Не певен, що саме у понеділок все це трапиться... Адже Горох писав що включать таку можливість на наступному тижні. А тиждень - він же не обмежений лише понеділком... До того ж я маю певний сумнів, що те, що запропонує коте - це буде те ж саме що і в банках з "клубу 50к". Річ у тім що усі учасники "клубу" купують валюту для вкладів через біржу, а у випадку з коте особисто мені чомусь вбачається проведення операцій саме через валютну позицію. Розумію, що до бухгалтерських витребеньок можна відноситись зі зневагою - втім без бух-обліку нікуди не втечеш - сутність операцій він відображає гарно