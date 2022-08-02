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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 08:18
J це давня норма, а де вона нині прописана - не знайшов. Може й скасували, але навряд.
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Rebel
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:47
не потрібно!
J написав: Клиент_ написав: Rebel написав:
Чи можна дешево (безкоштовно) перекинути гривню в межах банку? Між картками, між ощадними, або ще якось.
З Платівки на В5.
Якщо потрібно вийти в готівку, з В5 на Ощадний, а на наступний день можна з Ощадного на Платівку.
Правда, якщо на В5 є заборгованість, то спочатку гаситься борг.
в якому тарифі написано що на Ощадному потрібно 1 день відлежатися ?
вже десь рік
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flysoulfly
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Додано: Вів 02 сер, 2022 18:11
WallNutPen написав: lara_08 написав:
В привате до национализации была такая фишка как пополнение депозита с гривневой карты. При желании могли бы и сейчас подобное сделать и тут уже точно деньги идут на депозит и допконтроль не нужен.
В привате до национализации было очень много такого что не было разрешено существующими процедурами, но НБУ ничего не мог с этим поделать потому что приват платил довольно много очень сильнымюристам которые отбивали "законность" его операций в суде. Если вы ещё раз внимательно перечитайте то что я написал то возможно вы обнаружите там слова, смысл которых возможно вам не до конца понятен - это "проводка" и "валютная позиция". Дело в том что с точки зрения бухгалтерского учёта прямой проводки з клиентского гривневого счета на клиентский валютный депозитный не существовало во времена привата до национализации и не существует сейчас. То что клиенту казалось идёт напрямую на самом деле использовало транзитные счета и бухгалтерские счета валютной позиции. То есть банк на одном из этапов операции пополнения валютного депозита с гривневого счета делал онлайн ваоютообмен за счёт своей валютной позиции. Тогда это прямо не было запрещено. Сейчас да. Поэтому сейчас и остаётся по сути единственный законный способ пополнить или открыть валютный депо клиента при наличии только его гривны - купить валюту на бирже. А для этого "welcome to the branch"
Моно в итоге сделал так как было в Привате, а именно пополнение валютного депозита с гривневой карты.
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lara_08
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:07
lara_08 написав:
Моно в итоге сделал так как было в Привате, а именно пополнение валютного депозита с гривневой карты.
Сделали - молодцы. Я ошибся в своем предположении. Похоже местные юристы нашли лазейки чтобы работать через позицию
Ведь то что я вижу в Моне сейчас - это совсем не то что в том же аккорде или Альянсе, газе, эксиме и наверное тасе. Перечисленные банки таки покупают валюту на бирже. Моня работает через валютную позицию. А-банк похоже тоже. Да, наверное клиенту все равно как это проводится в учете. Но только есть и небольшие неприятности. В абанке курс приема 38,99 - у мони уже 37,9 (начинали с 37,03, в промежутке было 37,5). Хотя услуга наверняка восстребована (особенно в Моне) - у тех у кого нет возможности посещать физические отделения.
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WallNutPen
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