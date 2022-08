Форуми / Народні рейтинги: Банки,

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 67686970 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.7 5 7 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 29% 2 2- Погане. Некомпетентне. 14% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 14% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 1 Всього голосів : 7 Додано: Вів 02 сер, 2022 08:18 J це давня норма, а де вона нині прописана - не знайшов. Може й скасували, але навряд. Rebel Повідомлень: 170 З нами з: 08.12.09 Подякував: 42 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 сер, 2022 12:47 J написав: Клиент_ написав: Rebel написав: Чи можна дешево (безкоштовно) перекинути гривню в межах банку? Між картками, між ощадними, або ще якось. Чи можна дешево (безкоштовно) перекинути гривню в межах банку? Між картками, між ощадними, або ще якось.

З Платівки на В5.

Якщо потрібно вийти в готівку, з В5 на Ощадний, а на наступний день можна з Ощадного на Платівку.

Правда, якщо на В5 є заборгованість, то спочатку гаситься борг. З Платівки на В5.Якщо потрібно вийти в готівку, з В5 на Ощадний, а на наступний день можна з Ощадного на Платівку.Правда, якщо на В5 є заборгованість, то спочатку гаситься борг.





в якому тарифі написано що на Ощадному потрібно 1 день відлежатися ? в якому тарифі написано що на Ощадному потрібно 1 день відлежатися ?

не потрібно! вже десь рік вже десь рік flysoulfly Повідомлень: 758 З нами з: 13.01.09 Подякував: 300 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 сер, 2022 18:11 WallNutPen написав: lara_08 написав: В привате до национализации была такая фишка как пополнение депозита с гривневой карты. При желании могли бы и сейчас подобное сделать и тут уже точно деньги идут на депозит и допконтроль не нужен. В привате до национализации была такая фишка как пополнение депозита с гривневой карты. При желании могли бы и сейчас подобное сделать и тут уже точно деньги идут на депозит и допконтроль не нужен.

В привате до национализации было очень много такого что не было разрешено существующими процедурами, но НБУ ничего не мог с этим поделать потому что приват платил довольно много очень сильнымюристам которые отбивали "законность" его операций в суде. Если вы ещё раз внимательно перечитайте то что я написал то возможно вы обнаружите там слова, смысл которых возможно вам не до конца понятен - это "проводка" и "валютная позиция". Дело в том что с точки зрения бухгалтерского учёта прямой проводки з клиентского гривневого счета на клиентский валютный депозитный не существовало во времена привата до национализации и не существует сейчас. То что клиенту казалось идёт напрямую на самом деле использовало транзитные счета и бухгалтерские счета валютной позиции. То есть банк на одном из этапов операции пополнения валютного депозита с гривневого счета делал онлайн ваоютообмен за счёт своей валютной позиции. Тогда это прямо не было запрещено. Сейчас да. Поэтому сейчас и остаётся по сути единственный законный способ пополнить или открыть валютный депо клиента при наличии только его гривны - купить валюту на бирже. А для этого "welcome to the branch" В привате до национализации было очень много такого что не было разрешено существующими процедурами, но НБУ ничего не мог с этим поделать потому что приват платил довольно много очень сильнымюристам которые отбивали "законность" его операций в суде. Если вы ещё раз внимательно перечитайте то что я написал то возможно вы обнаружите там слова, смысл которых возможно вам не до конца понятен - это "проводка" и "валютная позиция". Дело в том что с точки зрения бухгалтерского учёта прямой проводки з клиентского гривневого счета на клиентский валютный депозитный не существовало во времена привата до национализации и не существует сейчас. То что клиенту казалось идёт напрямую на самом деле использовало транзитные счета и бухгалтерские счета валютной позиции. То есть банк на одном из этапов операции пополнения валютного депозита с гривневого счета делал онлайн ваоютообмен за счёт своей валютной позиции. Тогда это прямо не было запрещено. Сейчас да. Поэтому сейчас и остаётся по сути единственный законный способ пополнить или открыть валютный депо клиента при наличии только его гривны - купить валюту на бирже. А для этого "welcome to the branch"

Моно в итоге сделал так как было в Привате, а именно пополнение валютного депозита с гривневой карты. Моно в итоге сделал так как было в Привате, а именно пополнение валютного депозита с гривневой карты. lara_08 Повідомлень: 286 З нами з: 05.05.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 сер, 2022 19:07 lara_08 написав: Моно в итоге сделал так как было в Привате, а именно пополнение валютного депозита с гривневой карты. Моно в итоге сделал так как было в Привате, а именно пополнение валютного депозита с гривневой карты. Сделали - молодцы. Я ошибся в своем предположении. Похоже местные юристы нашли лазейки чтобы работать через позицию

Ведь то что я вижу в Моне сейчас - это совсем не то что в том же аккорде или Альянсе, газе, эксиме и наверное тасе. Перечисленные банки таки покупают валюту на бирже. Моня работает через валютную позицию. А-банк похоже тоже. Да, наверное клиенту все равно как это проводится в учете. Но только есть и небольшие неприятности. В абанке курс приема 38,99 - у мони уже 37,9 (начинали с 37,03, в промежутке было 37,5). Хотя услуга наверняка восстребована (особенно в Моне) - у тех у кого нет возможности посещать физические отделения. Сделали - молодцы. Я ошибся в своем предположении. Похоже местные юристы нашли лазейки чтобы работать через позициюВедь то что я вижу в Моне сейчас - это совсем не то что в том же аккорде или Альянсе, газе, эксиме и наверное тасе. Перечисленные банки таки покупают валюту на бирже. Моня работает через валютную позицию. А-банк похоже тоже. Да, наверное клиенту все равно как это проводится в учете. Но только есть и небольшие неприятности. В абанке курс приема 38,99 - у мони уже 37,9 (начинали с 37,03, в промежутке было 37,5). Хотя услуга наверняка восстребована (особенно в Моне) - у тех у кого нет возможности посещать физические отделения. WallNutPen Повідомлень: 803 З нами з: 08.06.20 Подякував: 20 раз. Подякували: 220 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 сер, 2022 05:30 Не проходять оплати в магазинах з кредитки Велика п'ятірка. У всіх так? Webracer Повідомлень: 1691 З нами з: 02.09.12 Подякував: 177 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 сер, 2022 11:36 Re: ТАСКОМБАНК Webracer написав: Не проходять оплати в магазинах з кредитки Велика п'ятірка. У всіх так? Прогляньте ліміти на розрахунки. Їх могли занулити 24.02 автоматично. Або термінал налаштований на переказ , а у вас там нуль. Всяке різне може бути. Гл наберіть краще Прогляньте ліміти на розрахунки. Їх могли занулити 24.02 автоматично. Або термінал налаштований на переказ , а у вас там нуль. Всяке різне може бути. Гл наберіть краще stas_rst

Повідомлень: 2031 З нами з: 27.02.19 Подякував: 847 раз. Подякували: 417 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 сер, 2022 11:33 Підкажіть будь ласка, який мінімальний набір рухів потрібно зробити, щоб надати іншій людині можливість отримати валютний депозит, коли закінчиться його термін? Гроші по закінченні, мабуть, повинні впасти на "платівку". M-Audio Повідомлень: 2643 З нами з: 23.03.11 Подякував: 502 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата

