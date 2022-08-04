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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 08:18

J це давня норма, а де вона нині прописана - не знайшов. Може й скасували, але навряд.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:47

  J написав:
  Клиент_ написав:
  Rebel написав:Чи можна дешево (безкоштовно) перекинути гривню в межах банку? Між картками, між ощадними, або ще якось.

З Платівки на В5.
Якщо потрібно вийти в готівку, з В5 на Ощадний, а на наступний день можна з Ощадного на Платівку.
Правда, якщо на В5 є заборгованість, то спочатку гаситься борг.



в якому тарифі написано що на Ощадному потрібно 1 день відлежатися ?

не потрібно! вже десь рік
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:11

  WallNutPen написав:
  lara_08 написав:В привате до национализации была такая фишка как пополнение депозита с гривневой карты. При желании могли бы и сейчас подобное сделать и тут уже точно деньги идут на депозит и допконтроль не нужен.

В привате до национализации было очень много такого что не было разрешено существующими процедурами, но НБУ ничего не мог с этим поделать потому что приват платил довольно много очень сильнымюристам которые отбивали "законность" его операций в суде. Если вы ещё раз внимательно перечитайте то что я написал то возможно вы обнаружите там слова, смысл которых возможно вам не до конца понятен - это "проводка" и "валютная позиция". Дело в том что с точки зрения бухгалтерского учёта прямой проводки з клиентского гривневого счета на клиентский валютный депозитный не существовало во времена привата до национализации и не существует сейчас. То что клиенту казалось идёт напрямую на самом деле использовало транзитные счета и бухгалтерские счета валютной позиции. То есть банк на одном из этапов операции пополнения валютного депозита с гривневого счета делал онлайн ваоютообмен за счёт своей валютной позиции. Тогда это прямо не было запрещено. Сейчас да. Поэтому сейчас и остаётся по сути единственный законный способ пополнить или открыть валютный депо клиента при наличии только его гривны - купить валюту на бирже. А для этого "welcome to the branch"

Моно в итоге сделал так как было в Привате, а именно пополнение валютного депозита с гривневой карты.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:07

  lara_08 написав:Моно в итоге сделал так как было в Привате, а именно пополнение валютного депозита с гривневой карты.
Сделали - молодцы. Я ошибся в своем предположении. Похоже местные юристы нашли лазейки чтобы работать через позицию
Ведь то что я вижу в Моне сейчас - это совсем не то что в том же аккорде или Альянсе, газе, эксиме и наверное тасе. Перечисленные банки таки покупают валюту на бирже. Моня работает через валютную позицию. А-банк похоже тоже. Да, наверное клиенту все равно как это проводится в учете. Но только есть и небольшие неприятности. В абанке курс приема 38,99 - у мони уже 37,9 (начинали с 37,03, в промежутке было 37,5). Хотя услуга наверняка восстребована (особенно в Моне) - у тех у кого нет возможности посещать физические отделения.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 05:30

Не проходять оплати в магазинах з кредитки Велика п'ятірка. У всіх так?
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:36

Re: ТАСКОМБАНК

Webracer написав:Не проходять оплати в магазинах з кредитки Велика п'ятірка. У всіх так?
Прогляньте ліміти на розрахунки. Їх могли занулити 24.02 автоматично. Або термінал налаштований на переказ , а у вас там нуль. Всяке різне може бути. Гл наберіть краще
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:33

Підкажіть будь ласка, який мінімальний набір рухів потрібно зробити, щоб надати іншій людині можливість отримати валютний депозит, коли закінчиться його термін? Гроші по закінченні, мабуть, повинні впасти на "платівку".
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:33

M-Audio нотаріальна довіреність :) Або деякі банки свою роблять, чи є в Тасі, не знаю.
Melanor1
 
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  #<1 ... 67686970
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