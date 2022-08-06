А мне такое же про Укрсиббанк говорили. А если банков три, что на каждый свою доверенность делать, со своим текстом?
Придется таки идти в отделение, разговаривать. Может чего-нибудь умного посоветуют.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:55
А мне такое же про Укрсиббанк говорили. А если банков три, что на каждый свою доверенность делать, со своим текстом?
Придется таки идти в отделение, разговаривать. Может чего-нибудь умного посоветуют.
Додано: Суб 06 сер, 2022 09:09
Додано: Суб 06 сер, 2022 09:56
Где найти грамотного нотариуса?
Когда (давненько) просто узнавал у нескольких нотариусов, то часть нотариусов сказали, что "у нас стандартные тексты доверенностей и ваши многочисленные правки в текст вносить не будем". Отак.
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