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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:55
flysoulfly написав: Melanor1 написав:M-Audio
нотаріальна довіреність
причем "предварительно текст желательно уточнить в юротделе банка, очень дотошный" -так мне тут говорили.
А мне такое же про Укрсиббанк говорили. А если банков три, что на каждый свою доверенность делать, со своим текстом?
Придется таки идти в отделение, разговаривать. Может чего-нибудь умного посоветуют.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 09:09
M-Audio написав:
А если банков три, что на каждый свою доверенность делать, со своим текстом?
Если доверенность грамотная и полная - то она катит во всех банках.
Но в тазике - да, тормоза ещё те. Верифицировали доверенность целую неделю, тогда как в других банках - час-день.
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mustbe
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Додано: Суб 06 сер, 2022 09:56
mustbe написав: M-Audio написав:
А если банков три, что на каждый свою доверенность делать, со своим текстом?
Если доверенность грамотная и полная - то она катит во всех банках.
Где найти грамотного нотариуса?
Когда (давненько) просто узнавал у нескольких нотариусов, то часть нотариусов сказали, что "у нас стандартные тексты доверенностей и ваши многочисленные правки в текст вносить не будем". Отак.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 11:11
flysoulfly написав:
Где найти грамотного нотариуса?
Когда (давненько) просто узнавал у нескольких нотариусов, то часть нотариусов
сказали, что "у нас стандартные тексты доверенностей и ваши многочисленные правки в текст вносить не будем". Отак.
Значит - обратиться к другой части нотариусов, которые явно пропишут в доверенности: "Позволяется снимать денежные средства с банковских счетов доверителя"
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Додано: Суб 06 сер, 2022 12:52
flysoulfly написав: mustbe написав: M-Audio написав:
А если банков три, что на каждый свою доверенность делать, со своим текстом?
Если доверенность грамотная и полная - то она катит во всех банках.
Где найти грамотного нотариуса?
Когда (давненько) просто узнавал у нескольких нотариусов, то часть нотариусов сказали, что "у нас стандартные тексты доверенностей и ваши многочисленные правки в текст вносить не будем". Отак.
нонсенс.... клиент заказывает "музыку"....пойти к другому нотарису и предложить свой текст , если нормы заложенные в текст не противоречат нормам законодательства - то все можно вписать .
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Додано: Суб 06 сер, 2022 13:05
flysoulfly написав: mustbe написав: M-Audio написав:
А если банков три, что на каждый свою доверенность делать, со своим текстом?
Если доверенность грамотная и полная - то она катит во всех банках.
Где найти грамотного нотариуса?
Когда (давненько) просто узнавал у нескольких нотариусов, то часть нотариусов сказали, что "у нас стандартные тексты доверенностей и ваши многочисленные правки в текст вносить не будем". Отак.
надо узнавать чаще, обычно остается один(одна, но у меня мужчина)-два, к нему и ездите все время - сведущий в одном вопросе сведущ и в других, я в кредо овдп когда бамажку визировал тоже двое отказались, от греха и лени, плюнул и съездил к своему, он в другой район переехал
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