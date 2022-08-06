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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:55

  flysoulfly написав:
  Melanor1 написав:M-Audio нотаріальна довіреність
причем "предварительно текст желательно уточнить в юротделе банка, очень дотошный" -так мне тут говорили.

А мне такое же про Укрсиббанк говорили. А если банков три, что на каждый свою доверенность делать, со своим текстом?

Придется таки идти в отделение, разговаривать. Может чего-нибудь умного посоветуют.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 09:09

  M-Audio написав:А если банков три, что на каждый свою доверенность делать, со своим текстом?

Если доверенность грамотная и полная - то она катит во всех банках.
Но в тазике - да, тормоза ещё те. Верифицировали доверенность целую неделю, тогда как в других банках - час-день.
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 09:56

  mustbe написав:
  M-Audio написав:А если банков три, что на каждый свою доверенность делать, со своим текстом?
Если доверенность грамотная и полная - то она катит во всех банках.

Где найти грамотного нотариуса?
Когда (давненько) просто узнавал у нескольких нотариусов, то часть нотариусов сказали, что "у нас стандартные тексты доверенностей и ваши многочисленные правки в текст вносить не будем". Отак.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 11:11

  flysoulfly написав:Где найти грамотного нотариуса?
Когда (давненько) просто узнавал у нескольких нотариусов, то часть нотариусов сказали, что "у нас стандартные тексты доверенностей и ваши многочисленные правки в текст вносить не будем". Отак.

Значит - обратиться к другой части нотариусов, которые явно пропишут в доверенности: "Позволяется снимать денежные средства с банковских счетов доверителя"
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 12:52

  flysoulfly написав:
  mustbe написав:
  M-Audio написав:А если банков три, что на каждый свою доверенность делать, со своим текстом?
Если доверенность грамотная и полная - то она катит во всех банках.

Где найти грамотного нотариуса?
Когда (давненько) просто узнавал у нескольких нотариусов, то часть нотариусов сказали, что "у нас стандартные тексты доверенностей и ваши многочисленные правки в текст вносить не будем". Отак.

нонсенс.... клиент заказывает "музыку"....пойти к другому нотарису и предложить свой текст , если нормы заложенные в текст не противоречат нормам законодательства - то все можно вписать .
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 13:05

  flysoulfly написав:
  mustbe написав:
  M-Audio написав:А если банков три, что на каждый свою доверенность делать, со своим текстом?
Если доверенность грамотная и полная - то она катит во всех банках.

Где найти грамотного нотариуса?
Когда (давненько) просто узнавал у нескольких нотариусов, то часть нотариусов сказали, что "у нас стандартные тексты доверенностей и ваши многочисленные правки в текст вносить не будем". Отак.


надо узнавать чаще, обычно остается один(одна, но у меня мужчина)-два, к нему и ездите все время - сведущий в одном вопросе сведущ и в других, я в кредо овдп когда бамажку визировал тоже двое отказались, от греха и лени, плюнул и съездил к своему, он в другой район переехал
cohan
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  #<1 ... 68697071
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