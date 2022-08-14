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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 15:25

Re: ТАСКОМБАНК

Пополнение Ощадного наличкой в кассе владельцем счета без комисии?
А по номеру счета из другого банка?
Бо тут эти моменты как-то не отражены https://tascombank.ua/files/Taryf_Dodatok__02082021.pdf

И еще вопрос, пополнение Плативки безналом с другого банка — комиссия 1% min 10 грн. Это если кто-то кинет мне на карту 5 грн, он меня загонит в минус на 5?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 17:59

  Ferlakur написав:Пополнение Ощадного наличкой в кассе владельцем счета без комисии?
А по номеру счета из другого банка?
Бо тут эти моменты как-то не отражены https://tascombank.ua/files/Taryf_Dodatok__02082021.pdf

Тут вказані коміс що є, а відсутні коміс не вказані 8)
Ще безкоштовно можна поповнити ощадний з картки, що зарегіна в Т2У
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 18:13

Re: ТАСКОМБАНК

А на этой Azure (Плативке) можно отключить смс-информирование? В тарифах написано, подключается автоматически и оплачивается авансом.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4291
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 18:18

  Ferlakur написав:А на этой Azure (Плативке) можно отключить смс-информирование? В тарифах написано, подключается автоматически и оплачивается авансом.

В ІБ є відображення статусу СМС-інфо, нуна відключити.
Мона і при відкритті відключити -- заяву накатати.
А через +1..2 дні перевірити у сапорту, що вони там бачать, а то всяке буває
Amethyst
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  #<1 ... 69707172
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ТАСКОМБАНК (714)
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