А по номеру счета из другого банка?
Бо тут эти моменты как-то не отражены
И еще вопрос, пополнение Плативки безналом с другого банка — комиссия 1% min 10 грн. Это если кто-то кинет мне на карту 5 грн, он меня загонит в минус на 5?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 сер, 2022 15:25
Re: ТАСКОМБАНК
Пополнение Ощадного наличкой в кассе владельцем счета без комисии?
А по номеру счета из другого банка?
Бо тут эти моменты как-то не отражены
И еще вопрос, пополнение Плативки безналом с другого банка — комиссия 1% min 10 грн. Это если кто-то кинет мне на карту 5 грн, он меня загонит в минус на 5?
Додано: Нед 14 сер, 2022 17:59
Тут вказані коміс що є, а відсутні коміс не вказані
Ще безкоштовно можна поповнити ощадний з картки, що зарегіна в Т2У
Додано: Нед 14 сер, 2022 18:13
Re: ТАСКОМБАНК
А на этой Azure (Плативке) можно отключить смс-информирование? В тарифах написано, подключается автоматически и оплачивается авансом.
Додано: Нед 14 сер, 2022 18:18
В ІБ є відображення статусу СМС-інфо, нуна відключити.
Мона і при відкритті відключити -- заяву накатати.
А через +1..2 дні перевірити у сапорту, що вони там бачать, а то всяке буває
Додано: Нед 14 сер, 2022 18:34
Re: ТАСКОМБАНК
Так... На горячке сказали, нельзя пополнить Ощадный в кассе. Только сначала на картсчет, а уже потом с него.
А как же им деньги занести? Человек (пока не клиент) хочет принести наличку и положить на депо Стабильный, который открывается в ТАС2Ю. Для вывода тела и процентов предполагается открыть Плативку-azure. А как завести бабло? Открывать еще и Б5?
Додано: Нед 14 сер, 2022 18:35
Додано: Нед 14 сер, 2022 18:36
Додано: Нед 14 сер, 2022 18:41
Re: ТАСКОМБАНК
даєте в касу номер рахунку 2620ххх від ощадного, паспорт і телепон напоготові для СМС-ки
Все, можна навіть НЕ КАЗАТИ, що це
Потім можете скаргу на горячку накатати
п.16
Востаннє редагувалось Amethyst в Нед 14 сер, 2022 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 сер, 2022 18:43
Ну я в свій час просто казав касиру, що хочу покласти гроші на Ощадний і давав пашпорт, а вона сама його знаходила в системі.
А все ж таки, є комісія за таке поповнення, чи нема?
Додано: Нед 14 сер, 2022 18:46
Ну я роки 3 вже нічого не клав сюди готівкою, тільки забираю
Про коміс нцде в Тарифах немає, і її не було
|