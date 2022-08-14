3 роки тому і зняти з Ощадного можна було напряму, а тепер - ні. Що там ТАСька намудрувала з поповненням можна лише на місці дізнатися. У найгіршому випадку оформити В5 без ліміту не має бути дуже великою проблемою, хоча це ТАСька...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 сер, 2022 19:10
3 роки тому і зняти з Ощадного можна було напряму, а тепер - ні. Що там ТАСька намудрувала з поповненням можна лише на місці дізнатися. У найгіршому випадку оформити В5 без ліміту не має бути дуже великою проблемою, хоча це ТАСька...
Додано: Нед 14 сер, 2022 19:24
Ну таак, про гемор зі зняттям тута писали.
А от про поповнення ще не було. Почекаємо експеріментаторіфф (
І це все за ради отих 14%?
Тася навіть про клуб-50 і не чухається, хоча одна з перших зробила онлайн-обмін
Ото тяжко Тигипичу з нею.
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