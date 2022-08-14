3 роки тому і зняти з Ощадного можна було напряму, а тепер - ні. Що там ТАСька намудрувала з поповненням можна лише на місці дізнатися. У найгіршому випадку оформити В5 без ліміту не має бути дуже великою проблемою, хоча це ТАСька...
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Додано: Нед 14 сер, 2022 19:10
3 роки тому і зняти з Ощадного можна було напряму, а тепер - ні. Що там ТАСька намудрувала з поповненням можна лише на місці дізнатися. У найгіршому випадку оформити В5 без ліміту не має бути дуже великою проблемою, хоча це ТАСька...
Додано: Нед 14 сер, 2022 19:24
Ну таак, про гемор зі зняттям тута писали.
А от про поповнення ще не було. Почекаємо експеріментаторіфф (
І це все за ради отих 14%?
Тася навіть про клуб-50 і не чухається, хоча одна з перших зробила онлайн-обмін
Ото тяжко Тигипичу з нею.
Додано: Нед 14 сер, 2022 20:40
Amethyst Всі хто "гарно чухаються" явні кандидати під ВА.
Тигипучу і так вистачає, які йому ще зорі непідвласні?
Кожну ніч засипає і хреститься, що не вибрали в президенти.
Додано: Нед 14 сер, 2022 21:30
Re: ТАСКОМБАНК
А в отделении нельзя сразу открыть депозит с пополнением через его кассу?
По "Платівка" любое нецелевое пополнение облагается мздой, поэтому если для кассы Ощадний рахунок не подходит, то тогда дебетовая Б5 надо. SMS-ки можно отключить через контакт-центр, вроде как, отделение таким заморочиваться не желает.
Додано: Нед 14 сер, 2022 21:51
Думаю, що Каповай там таку ціну заломив, що ТАСька ще довго відбивала б, хоча Акорд потягнув...
ТА в Газі чи у моно? Смішно. А це два з трьох онлайн-сумісних.
Додано: Нед 14 сер, 2022 22:03
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