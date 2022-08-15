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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 19:10

  Amethyst написав:Ну я роки 3 вже нічого не клав сюди готівкою, тільки забираю :)

3 роки тому і зняти з Ощадного можна було напряму, а тепер - ні. Що там ТАСька намудрувала з поповненням можна лише на місці дізнатися. У найгіршому випадку оформити В5 без ліміту не має бути дуже великою проблемою, хоча це ТАСька...
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 19:24

  klug написав:
  Amethyst написав:Ну я роки 3 вже нічого не клав сюди готівкою, тільки забираю :)

3 роки тому і зняти з Ощадного можна було напряму, а тепер - ні. Що там ТАСька намудрувала з поповненням можна лише на місці дізнатися. У найгіршому випадку оформити В5 без ліміту не має бути дуже великою проблемою, хоча це ТАСька...

Ну таак, про гемор зі зняттям тута писали.
А от про поповнення ще не було. Почекаємо експеріментаторіфф (

І це все за ради отих 14%?
Тася навіть про клуб-50 і не чухається, хоча одна з перших зробила онлайн-обмін :(
Ото тяжко Тигипичу з нею.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 20:40

Amethyst Всі хто "гарно чухаються" явні кандидати під ВА.
Тигипучу і так вистачає, які йому ще зорі непідвласні?
Кожну ніч засипає і хреститься, що не вибрали в президенти.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 21:30

Re: ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:Человек (пока не клиент) хочет принести наличку и положить на депо Стабильный, который открывается в ТАС2Ю.
А в отделении нельзя сразу открыть депозит с пополнением через его кассу?

По "Платівка" любое нецелевое пополнение облагается мздой, поэтому если для кассы Ощадний рахунок не подходит, то тогда дебетовая Б5 надо. SMS-ки можно отключить через контакт-центр, вроде как, отделение таким заморочиваться не желает.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 21:51

  Amethyst написав:Тася навіть про клуб-50 і не чухається, хоча одна з перших зробила онлайн-обмін :(
Ото тяжко Тигипичу з нею.

Думаю, що Каповай там таку ціну заломив, що ТАСька ще довго відбивала б, хоча Акорд потягнув...
  Goodman написав:Amethyst Всі хто "гарно чухаються" явні кандидати під ВА.

ТА в Газі чи у моно? Смішно. А це два з трьох онлайн-сумісних.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 22:03

  Howl написав:
  Ferlakur написав:Человек (пока не клиент) хочет принести наличку и положить на депо Стабильный, который открывается в ТАС2Ю.
А в отделении нельзя сразу открыть депозит с пополнением через его кассу?


Стабильный — только в приложении.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 01:01

  Howl написав:
  Ferlakur написав:Человек (пока не клиент) хочет принести наличку и положить на депо Стабильный, который открывается в ТАС2Ю.
А в отделении нельзя сразу открыть депозит с пополнением через его кассу?

По "Платівка" любое нецелевое пополнение облагается мздой, поэтому если для кассы Ощадний рахунок не подходит, то тогда дебетовая Б5 надо. SMS-ки можно отключить через контакт-центр, вроде как, отделение таким заморочиваться не желает.

..якщо ваше відділення "не бажає"..то йому потрібно виділити підзатильник...бо зобовязані прийняти заяву від клієнта і вчинити відповідні дії . СМС - можна самостійно відключити в ТАС2Ю...так є повзунок - цього достатньо.
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 07:58

klug я б не сказав, що Моно бистро розчухався.
Сиділи в засаді , чекали на курс. Курс пішов - щось продали, охочих УЖЕ ЗА ТАКИМ КУРСОМ черги не стояли.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:48

  Алексей77 написав:
  alibob написав:Алексей77
К счету карта есть?
Если да, то, возможно, пробовать выпустить/получить/ допку на доверенное лицо.

Только с отделения. Допку к долл. счету на 3 лицо можно сделать сказали, но снимать с нее можно только гривну через кассу или банкомат

Не знаю как там с допками.
Но доверенное лицо вполне может снять валюту с карты доверителя.
Девочка просто создаёт ордер и топаешь с ним в кассу, есть успешный кейс
mustbe
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