Так Тася просто не отображает правильно остатки по счету щас.
Вы чет потратьте с карты, отада она отсинхронит.
Ну или Выписку гляньте, там опять старый лимит светится, ну до того как его в марте порезали.
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Додано: Вів 16 сер, 2022 16:38
Так Тася просто не отображает правильно остатки по счету щас.
Вы чет потратьте с карты, отада она отсинхронит.
Ну или Выписку гляньте, там опять старый лимит светится, ну до того как его в марте порезали.
Додано: Вів 16 сер, 2022 16:39
Amethyst
У меня в выписке всё время светился полный лимит...
P.S. Когда лимит уменьшали (дважды!), то остатки быстро отсинхронились
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 16 сер, 2022 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 сер, 2022 16:39
Додано: Вів 16 сер, 2022 16:42
Amethyst
Нет, была 90 тысяч с чем-то по выписке. Только в TASU2 менялась...
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 16 сер, 2022 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 сер, 2022 16:45
Так, пришёл пуш и в TAS2U! Но сумма пока без изменений. Пошёл тратить гривну
Додано: Вів 16 сер, 2022 17:28
У сьогоднішньому оновленні обіцяють прискорене оновлення залишків за рахунками. Інші "активні клієнти" будуть мати змогу потестувати.
Додано: Вів 16 сер, 2022 17:29
Додано: Вів 16 сер, 2022 17:31
Amethyst
В сентябре с большой долей вероятности. По слухам интерчендж станет больше.
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