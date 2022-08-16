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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:38

  Vorlon написав:Только что получил сообщение в Viber, что как лояльному клиенту мне восстановлен кредитный лимит в размере 100 тысяч гривен :shock:

В TAS2U пока без изменений.

Так Тася просто не отображает правильно остатки по счету щас.
Вы чет потратьте с карты, отада она отсинхронит.
Ну или Выписку гляньте, там опять старый лимит светится, ну до того как его в марте порезали.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:39

Amethyst
У меня в выписке всё время светился полный лимит... :?

P.S. Когда лимит уменьшали (дважды!), то остатки быстро отсинхронились :lol:
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 16 сер, 2022 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:39

  Vorlon написав:Amethyst
У меня в выписке всё время светился полный лимит... :?

Но доступная ж сумма менялась
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:42

Amethyst
Нет, была 90 тысяч с чем-то по выписке. Только в TASU2 менялась...
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 16 сер, 2022 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:45

Так, пришёл пуш и в TAS2U! Но сумма пока без изменений. Пошёл тратить гривну :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:51

Лимит восстановлен - браво банку! 8)

P.S. Не ожидал, честно говоря... :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:28

У сьогоднішньому оновленні обіцяють прискорене оновлення залишків за рахунками. Інші "активні клієнти" будуть мати змогу потестувати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:29

  klug написав:У сьогоднішньому оновленні обіцяють прискорене оновлення залишків за рахунками. Інші "активні клієнти" будуть мати змогу потестувати.

Хай КБ повертають
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:31

Amethyst
В сентябре с большой долей вероятности. По слухам интерчендж станет больше.
Vorlon
 
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  #<1 ... 71727374
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