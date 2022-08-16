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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 сер, 2022 20:25
Vorlon ем....теж урізали в двоє , лишилось десь біля 29 т ...які я вже беріг як зінницю ока і тут..на тобі ..смс отримайте весь ліміт назад 60т як з за помахом палички..)...прям дууже здивували , після отого ( бєз обьявления войни..в 5 часов утра...) як позносили ліміти , хто не встиг заховатись...)
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