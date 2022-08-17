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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 сер, 2022 20:25
Vorlon ем....теж урізали в двоє , лишилось десь біля 29 т ...які я вже беріг як зінницю ока і тут..на тобі ..смс отримайте весь ліміт назад 60т як з за помахом палички..)...прям дууже здивували , після отого ( бєз обьявления войни..в 5 часов утра...) як позносили ліміти , хто не встиг заховатись...)
Додано: Сер 17 сер, 2022 09:41
Додано: Сер 17 сер, 2022 09:45
Amethyst
Ну хоть какой-то резерв! Не все же покупки сейчас с кэшбеком можно сделать, а Альфы лимит постоянно перемалывается - не хватает сильно после урезания
Додано: Сер 17 сер, 2022 09:58
All I wonna say is that they don't really care about us (c)
Vorlon
Мне ничего не вернули.
Было 39к до февраля.
+ есть положительная кр история (брал наличными кредит в 2020)
+ есть зарплатный проект в банке
Додано: Сер 17 сер, 2022 10:16
David_pl
Спасибо за отзыв. Значит выборочно, либо ещё не дошла очередь...
Интересно, может они ещё анализируют остатки по своим финтехам? У меня там много бывает текущей гривны...
Додано: Сер 17 сер, 2022 10:40
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