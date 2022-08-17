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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576>

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 20:25

Vorlon ем....теж урізали в двоє , лишилось десь біля 29 т ...які я вже беріг як зінницю ока :D і тут..на тобі ..смс отримайте весь ліміт назад 60т як з за помахом палички..)...прям дууже здивували , після отого ( бєз обьявления войни..в 5 часов утра...) як позносили ліміти , хто не встиг заховатись...)
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 09:39

Странно, что все молчат - только двоим вернули или всем пофиг? :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 09:41

  Vorlon написав:Странно, что все молчат - только двоим вернули или всем пофиг? :?

Ну так а шо с єтим лимитом делать то?
Мне Алки хватает, там и КБ хоть какой-то есть.
Вот жду, шо и Райф вернет КБ на 2КБ :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 09:45

Amethyst
Ну хоть какой-то резерв! Не все же покупки сейчас с кэшбеком можно сделать, а Альфы лимит постоянно перемалывается - не хватает сильно после урезания :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 09:58

All I wonna say is that they don't really care about us (c)

Vorlon
Мне ничего не вернули.
Было 39к до февраля.
+ есть положительная кр история (брал наличными кредит в 2020)
+ есть зарплатный проект в банке
David_pl
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:16

David_pl
Спасибо за отзыв. Значит выборочно, либо ещё не дошла очередь...

Интересно, может они ещё анализируют остатки по своим финтехам? У меня там много бывает текущей гривны...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:40

  Amethyst написав:
  Vorlon написав:Странно, что все молчат - только двоим вернули или всем пофиг? :?

Ну так а шо с єтим лимитом делать то?
Мне Алки хватает, там и КБ хоть какой-то есть.
Вот жду, шо и Райф вернет КБ на 2КБ :mrgreen:

..дядьку..золота багато не буває :D
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:03

  David_pl написав:+ есть положительная кр история (брал наличными кредит в 2020)

Готівковий кредит, це не так щоб однозначно позитив - різні банки по різному можуть це трактувати.

  Vorlon написав:Интересно, может они ещё анализируют остатки по своим финтехам? У меня там много бывает текущей гривны...

Навряд. Маю непогані залишки у обох, але ліміт не рухається. Карткою не користувався після відміни КБ.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 13:58

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Готівковий кредит, це не так щоб однозначно позитив
после погашения оного ТАС постепенно поднимал КЛ вплоть до 39к.

Изначально было 10 вроде, не помню точно. Потом тупо пошел в отделение сказать чтоб подняли до 20. Девочка, судя по фэйсу, была удивлена. Приняла обращение. И в течение пары часов где-то кл был увеличен.
David_pl
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:20

  klug написав:
  Vorlon написав:Интересно, может они ещё анализируют остатки по своим финтехам? У меня там много бывает текущей гривны...

Навряд. Маю непогані залишки у обох, але ліміт не рухається. Карткою не користувався після відміни КБ.

Так НАВПАКИ ж... У Тасі чим менше на дебетках, тим більше вона кредитних дає :idea:
А от у Мумби і ощАда чим більше на депо, ти більше і кредитних.
У Алки-Сені взагалі корреляції подібної не помітив
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 17 сер, 2022 15:08, всього редагувалось 2 разів.
Amethyst
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