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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:25

  David_pl написав:Изначально было 10 вроде, не помню точно. Потом тупо пошел в отделение сказать чтоб подняли до 20. Девочка, судя по фэйсу, была удивлена. Приняла обращение. И в течение пары часов где-то кл был увеличен.

Фантастична історія, як для ТАСьки - це певно другий випадок на гілці, коли хтось грюкнув кулаком і ТАСька погодилася. Зазвичай, хоч принось документи, здавай друзів та родичів - ТАСька непохитна.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:34

  Vorlon написав:Странно, что все молчат - только двоим вернули или всем пофиг? :?

Харьков - прифронтовой, ТАСя опасается. А вот Восток, в смысле БВР, сегодня 5к добавил
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:47

  klug написав:
  David_pl написав:Изначально было 10 вроде, не помню точно. Потом тупо пошел в отделение сказать чтоб подняли до 20. Девочка, судя по фэйсу, была удивлена. Приняла обращение. И в течение пары часов где-то кл был увеличен.

Фантастична історія, як для ТАСьки - це певно другий випадок на гілці, коли хтось грюкнув кулаком і ТАСька погодилася. Зазвичай, хоч принось документи, здавай друзів та родичів - ТАСька непохитна.

не могу не согласиться, т.к. давно тоже мониторю ветку, и в курсе кАк банк консервативно подходит к сервису физ лиц.
В моём случае, полагаю, имел место "дифференцированный" подход.
David_pl
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:00

Re: ТАСКОМБАНК

был 100 (даже 100 + 5 кредлимимит по отдельным картам б5 в какой-то момент на обоих одновременно рисовался :mrgreen: , потом карта с 5 истекла, но счет то вроде остался где-то) - сейчас 0 в додатке по актуальной б5 карте (хотя в выписке вроде смотрел, то рисовало 100 пару месяцев назад).
хз, что с ним делать.


п.с. сейчас проверил еще раз - таки да , рисует в выписке 100500 грн (500 грн = мои, добавленные пару месяцев назад на карту). А в додатке просто 500 грн. Плюс показывал активность по счетам/картам прогоном туда-сюда по 1 копейке/центу, чтоб не снимало абонплату за неактивность. По-идее должно было "синхронизироваться", но почему-то не синхронизировалось.
Хз, что у таза в голове.

п.с2. и второе странное явление, это то что таз ставит курсы как у обменников, но при этом нбу топает ногой на обменники, типа те разгоняют курс, а то что таз принимает по 40.20 - то типа не разгон. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 21:34

[quote="5475803:vollena71"]

Шлют СМС-ки об открытии депо на "персональных условиях". Уже два раза. Нужно показать СМС менеджеру. Фонд такое не компенсирует, насколько я знаю. Развод какой-то. Кому еще такое прилетало?
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 21:51

Re: ТАСКОМБАНК

Alex2007, ТАС не срезал лимит, как может показаться клиенту, а замораживал его использование до определенной суммы.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 11:51

  Vorlon написав:Странно, что все молчат - только двоим вернули или всем пофиг? :?


кешбека немає, пофіг...
Betis_ck
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  #<1 ... 73747576
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