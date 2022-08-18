Фантастична історія, як для ТАСьки - це певно другий випадок на гілці, коли хтось грюкнув кулаком і ТАСька погодилася. Зазвичай, хоч принось документи, здавай друзів та родичів - ТАСька непохитна.
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Додано: Сер 17 сер, 2022 14:25
Фантастична історія, як для ТАСьки - це певно другий випадок на гілці, коли хтось грюкнув кулаком і ТАСька погодилася. Зазвичай, хоч принось документи, здавай друзів та родичів - ТАСька непохитна.
Додано: Сер 17 сер, 2022 14:34
Додано: Сер 17 сер, 2022 14:47
не могу не согласиться, т.к. давно тоже мониторю ветку, и в курсе кАк банк консервативно подходит к сервису физ лиц.
В моём случае, полагаю, имел место "дифференцированный" подход.
Додано: Сер 17 сер, 2022 15:00
Re: ТАСКОМБАНК
был 100 (даже 100 + 5 кредлимимит по отдельным картам б5 в какой-то момент на обоих одновременно рисовался , потом карта с 5 истекла, но счет то вроде остался где-то) - сейчас 0 в додатке по актуальной б5 карте (хотя в выписке вроде смотрел, то рисовало 100 пару месяцев назад).
хз, что с ним делать.
п.с. сейчас проверил еще раз - таки да , рисует в выписке 100500 грн (500 грн = мои, добавленные пару месяцев назад на карту). А в додатке просто 500 грн. Плюс показывал активность по счетам/картам прогоном туда-сюда по 1 копейке/центу, чтоб не снимало абонплату за неактивность. По-идее должно было "синхронизироваться", но почему-то не синхронизировалось.
Хз, что у таза в голове.
п.с2. и второе странное явление, это то что таз ставит курсы как у обменников, но при этом нбу топает ногой на обменники, типа те разгоняют курс, а то что таз принимает по 40.20 - то типа не разгон.
Додано: Сер 17 сер, 2022 21:34
[quote="5475803:vollena71"]
Шлют СМС-ки об открытии депо на "персональных условиях". Уже два раза. Нужно показать СМС менеджеру. Фонд такое не компенсирует, насколько я знаю. Развод какой-то. Кому еще такое прилетало?
Додано: Сер 17 сер, 2022 21:51
Re: ТАСКОМБАНК
Alex2007, ТАС не срезал лимит, как может показаться клиенту, а замораживал его использование до определенной суммы.
Додано: Чет 18 сер, 2022 11:51
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