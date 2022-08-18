Додано: Сер 17 сер, 2022 15:00

был 100 (даже 100 + 5 кредлимимит по отдельным картам б5 в какой-то момент на обоих одновременно рисовался, потом карта с 5 истекла, но счет то вроде остался где-то) - сейчас 0 в додатке по актуальной б5 карте (хотя в выписке вроде смотрел, то рисовало 100 пару месяцев назад).хз, что с ним делать.п.с. сейчас проверил еще раз - таки да , рисует в выписке 100500 грн (500 грн = мои, добавленные пару месяцев назад на карту). А в додатке просто 500 грн. Плюс показывал активность по счетам/картам прогоном туда-сюда по 1 копейке/центу, чтоб не снимало абонплату за неактивность. По-идее должно было "синхронизироваться", но почему-то не синхронизировалось.Хз, что у таза в голове.п.с2. и второе странное явление, это то что таз ставит курсы как у обменников, но при этом нбу топает ногой на обменники, типа те разгоняют курс, а то что таз принимает по 40.20 - то типа не разгон.