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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:24

klug
Не,это я в ПУМБ ошибочно написала, а как удалить там не знаю :D
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 22:26

мне тоже прилетела смс с повишенними %% , пропозиція обмежена у часі, напевно наступна пропозиція буде більш приваблива.
Goodman
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Повідомлень: 5255
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 07:22

  Goodman написав:мне тоже прилетела смс с повишенними %% , пропозиція обмежена у часі, напевно наступна пропозиція буде більш приваблива.

Я звонил на "горячку", спросил, что значит "пропозиція обмежена у часі". Ответили,что никто не знает когда "пропозиція" закончится. На вопрос, почему нельзя организовать нормальную, понятную всем акцию с опубликованием на сайте, с обозначенными временными рамками, ответа не было. Ответа не было и на вопрос, почему то, что в нормальных банках называется акция, в ТАСе упорно называют "персональна пропозиція". А между тем:
"Фонд гарантування не повертає такі депозити:
вклади юридичних осіб,
депозити в банківських металах,
вклади у філіях іноземних банків,
вклади, які були розміщені на більш вигідних договірних умовах у порівнянні з ринковими,
вклади колишніх топ-менеджерів, аудиторів або юридичних радників збанкрутілих банків."
Тот, кто организовал эту непонятную "пропозицію", думаю, принес банку больше вреда,чем помощи. :wink:
nord
 
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  #<1 ... 74757677
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ТАСКОМБАНК (763)
19.08.2022 08:22
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