klug
Не,это я в ПУМБ ошибочно написала, а как удалить там не знаю
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 сер, 2022 22:26
мне тоже прилетела смс с повишенними %% , пропозиція обмежена у часі, напевно наступна пропозиція буде більш приваблива.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 07:22
Я звонил на "горячку", спросил, что значит "пропозиція обмежена у часі". Ответили,что никто не знает когда "пропозиція" закончится. На вопрос, почему нельзя организовать нормальную, понятную всем акцию с опубликованием на сайте, с обозначенными временными рамками, ответа не было. Ответа не было и на вопрос, почему то, что в нормальных банках называется акция, в ТАСе упорно называют "персональна пропозиція". А между тем:
"Фонд гарантування не повертає такі депозити:
вклади юридичних осіб,
депозити в банківських металах,
вклади у філіях іноземних банків,
вклади, які були розміщені на більш вигідних договірних умовах у порівнянні з ринковими,
вклади колишніх топ-менеджерів, аудиторів або юридичних радників збанкрутілих банків."
Тот, кто организовал эту непонятную "пропозицію", думаю, принес банку больше вреда,чем пользы.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 21:01
Re: ТАСКОМБАНК
Добавляют 1%, но оговаривают сумму и срок, минимум пол года. Я не повелся, особенно после того как они обяснили что это "очень правильно" что депозит который автоматически лонгируется считается открытым в отделении и ставки соответственно ниже чем в тас2у. Все что заканчивалось вынес от них.
Зараз переглядають цей форум: ivavictory2107, novichok і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|