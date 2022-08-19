Додано: П'ят 19 сер, 2022 07:22

Goodman написав: мне тоже прилетела смс с повишенними %% , пропозиція обмежена у часі, напевно наступна пропозиція буде більш приваблива. мне тоже прилетела смс с повишенними %% , пропозиція обмежена у часі, напевно наступна пропозиція буде більш приваблива.

вклади, які були розміщені на більш вигідних договірних умовах у порівнянні з ринковими,

Я звонил на "горячку", спросил, что значит "пропозиція обмежена у часі". Ответили,что никто не знает когда "пропозиція" закончится. На вопрос, почему нельзя организовать нормальную, понятную всем акцию с опубликованием на сайте, с обозначенными временными рамками, ответа не было. Ответа не было и на вопрос, почему то, что в нормальных банках называется акция, в ТАСе упорно называют "персональна пропозиція". А между тем:"Фонд гарантування не повертає такі депозити:вклади юридичних осіб,депозити в банківських металах,вклади у філіях іноземних банків,вклади колишніх топ-менеджерів, аудиторів або юридичних радників збанкрутілих банків."Тот, кто организовал эту непонятную "пропозицію", думаю, принес банку больше вреда,чем пользы.