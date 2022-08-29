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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 75767778 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.7 5 7 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 29% 2 2- Погане. Некомпетентне. 14% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 14% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 1 Всього голосів : 7 Додано: Суб 20 сер, 2022 16:20 uaprofi написав: alex lem написав: Читаю и думаю что я в каком-то не том Таскомбанке был. Цифры в табличке на первой странице с реальностью не совпали. Мне в отделении сказали на три месяца сверху от пачки Гриши Сковороды нужно добавить 850 грн и так в зависимости от срока будет на понижение. Минимально на депо на год -250 грн.Психанул, в принципе тут весной старый хфонд отдали в валюте. Через кассу 50250. Потом на открытой в приложении Тас2Ю карте азуре списание ,,комиссия 249.86 грн,, и хвостик остался 28 грн. На депо упало 1353 долларов (по курсу 36,9343) С комисом вышло по 37,1189 Читаю и думаю что я в каком-то не том Таскомбанке был. Цифры в табличке на первой странице с реальностью не совпали. Мне в отделении сказали на три месяца сверху от пачки Гриши Сковороды нужно добавить 850 грн и так в зависимости от срока будет на понижение. Минимально на депо на год -250 грн.Психанул, в принципе тут весной старый хфонд отдали в валюте. Через кассу 50250. Потом на открытой в приложении Тас2Ю карте азуре списание ,,комиссия 249.86 грн,, и хвостик остался 28 грн. На депо упало 1353 долларов (по курсу 36,9343) С комисом вышло по 37,1189



скажите а купленная валюта упала транзитом на какойто счёт (плативка, Б5 ...) или сразу пошла на депо? скажите а купленная валюта упала транзитом на какойто счёт (плативка, Б5 ...) или сразу пошла на депо?

У меня была открытая больше года назад вместе с депо в долларе Плативка в долярах. Посмотрел в Тас2ю да, 1353 долларов через эту карту ушли на депо. Больше никаких карт не было. Ну вот открыли в приложении как я понимаю виртуальную карту в гривне азуру чтоб зачислить эти 50250. У меня была открытая больше года назад вместе с депо в долларе Плативка в долярах. Посмотрел в Тас2ю да, 1353 долларов через эту карту ушли на депо. Больше никаких карт не было. Ну вот открыли в приложении как я понимаю виртуальную карту в гривне азуру чтоб зачислить эти 50250. alex lem Повідомлень: 2232 З нами з: 25.12.08 Подякував: 112 раз. Подякували: 267 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 сер, 2022 00:41 alex lem написав: У меня была открытая больше года назад вместе с депо в долларе Плативка в долярах. Посмотрел в Тас2ю да, 1353 долларов через эту карту ушли на депо. Больше никаких карт не было. Ну вот открыли в приложении как я понимаю виртуальную карту в гривне азуру чтоб зачислить эти 50250. У меня была открытая больше года назад вместе с депо в долларе Плативка в долярах. Посмотрел в Тас2ю да, 1353 долларов через эту карту ушли на депо. Больше никаких карт не было. Ну вот открыли в приложении как я понимаю виртуальную карту в гривне азуру чтоб зачислить эти 50250.



спасибо за ответ.

значит 0,5% за покупку єто комиссия гривневой карты которая списывается с ( плативки, азуру, Б5 ...и т.д.)



интересует ещё кто имел реальный опыт открытие на 3/6/9 месяцев и платил комиссию 600/300/150 её списывали с валютной карты или давали Вам платёжку в кассу? спасибо за ответ.значит 0,5% за покупку єто комиссия гривневой карты которая списывается с ( плативки, азуру, Б5 ...и т.д.)интересует ещё кто имел реальный опыт открытие на 3/6/9 месяцев и платил комиссию 600/300/150 её списывали с валютной карты или давали Вам платёжку в кассу? uaprofi

Повідомлень: 5337 З нами з: 21.04.11 Подякував: 792 раз. Подякували: 616 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 сер, 2022 11:43 uaprofi написав: alex lem написав: У меня была открытая Плативка в долярах. 1353 долларов через эту карту ушли на депо.

Ну вот открыли в приложении как я понимаю виртуальную карту в гривне азуру чтоб зачислить эти 50250. У меня была открытая Плативка в долярах. 1353 долларов через эту карту ушли на депо.Ну вот открыли в приложении как я понимаю виртуальную карту в гривне азуру чтоб зачислить эти 50250. значит 0,5% за покупку єто комиссия гривневой карты которая списывается с ( плативки, азуру, Б5 ...и т.д.) значитза покупку єто комиссия гривневой карты которая списывается с ( плативки, азуру, Б5 ...и т.д.) интересно... а если вносить грн через пополнение Ощадного, а не карты, - то так получится обойти эту 0,5% или нет? интересно... а если вносить грн через пополнение, а не карты, - то так получится обойти эту 0,5% или нет? flysoulfly Повідомлень: 876 З нами з: 13.01.09 Подякував: 379 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 сер, 2022 18:37 flysoulfly написав: uaprofi написав: alex lem написав: У меня была открытая Плативка в долярах. 1353 долларов через эту карту ушли на депо.

Ну вот открыли в приложении как я понимаю виртуальную карту в гривне азуру чтоб зачислить эти 50250. У меня была открытая Плативка в долярах. 1353 долларов через эту карту ушли на депо.Ну вот открыли в приложении как я понимаю виртуальную карту в гривне азуру чтоб зачислить эти 50250. значит 0,5% за покупку єто комиссия гривневой карты которая списывается с ( плативки, азуру, Б5 ...и т.д.) значитза покупку єто комиссия гривневой карты которая списывается с ( плативки, азуру, Б5 ...и т.д.) интересно... а если вносить грн через пополнение Ощадного, а не карты, - то так получится обойти эту 0,5% или нет? интересно... а если вносить грн через пополнение, а не карты, - то так получится обойти эту 0,5% или нет?

с ощадного они переводят грн на карточный и после этого запускают процесс с ощадного они переводят грн на карточный и после этого запускают процесс J Повідомлень: 5354 З нами з: 19.01.08 Подякував: 23 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 сер, 2022 10:50 Вже тиждень, як не оновлюється баланс карти в мобільному додатку.. У всіх так? По виписці все проведено. Завжди коректно синхронізувалось. Додаток перевстановлював. Viz Повідомлень: 886 З нами з: 29.08.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 75767778 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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