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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 20 сер, 2022 16:20

  uaprofi написав:
  alex lem написав:Читаю и думаю что я в каком-то не том Таскомбанке был. Цифры в табличке на первой странице с реальностью не совпали. Мне в отделении сказали на три месяца сверху от пачки Гриши Сковороды нужно добавить 850 грн и так в зависимости от срока будет на понижение. Минимально на депо на год -250 грн.Психанул, в принципе тут весной старый хфонд отдали в валюте. Через кассу 50250. Потом на открытой в приложении Тас2Ю карте азуре списание ,,комиссия 249.86 грн,, и хвостик остался 28 грн. На депо упало 1353 долларов (по курсу 36,9343) С комисом вышло по 37,1189


скажите а купленная валюта упала транзитом на какойто счёт (плативка, Б5 ...) или сразу пошла на депо?

У меня была открытая больше года назад вместе с депо в долларе Плативка в долярах. Посмотрел в Тас2ю да, 1353 долларов через эту карту ушли на депо. Больше никаких карт не было. Ну вот открыли в приложении как я понимаю виртуальную карту в гривне азуру чтоб зачислить эти 50250.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 00:41

  alex lem написав:У меня была открытая больше года назад вместе с депо в долларе Плативка в долярах. Посмотрел в Тас2ю да, 1353 долларов через эту карту ушли на депо. Больше никаких карт не было. Ну вот открыли в приложении как я понимаю виртуальную карту в гривне азуру чтоб зачислить эти 50250.


спасибо за ответ.
значит 0,5% за покупку єто комиссия гривневой карты которая списывается с ( плативки, азуру, Б5 ...и т.д.)

интересует ещё кто имел реальный опыт открытие на 3/6/9 месяцев и платил комиссию 600/300/150 её списывали с валютной карты или давали Вам платёжку в кассу?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 11:43

  uaprofi написав:
  alex lem написав:У меня была открытая Плативка в долярах. 1353 долларов через эту карту ушли на депо.
Ну вот открыли в приложении как я понимаю виртуальную карту в гривне азуру чтоб зачислить эти 50250.
значит 0,5% за покупку єто комиссия гривневой карты которая списывается с ( плативки, азуру, Б5 ...и т.д.)
интересно... а если вносить грн через пополнение Ощадного, а не карты, - то так получится обойти эту 0,5% или нет?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 18:37

  flysoulfly написав:
  uaprofi написав:
  alex lem написав:У меня была открытая Плативка в долярах. 1353 долларов через эту карту ушли на депо.
Ну вот открыли в приложении как я понимаю виртуальную карту в гривне азуру чтоб зачислить эти 50250.
значит 0,5% за покупку єто комиссия гривневой карты которая списывается с ( плативки, азуру, Б5 ...и т.д.)
интересно... а если вносить грн через пополнение Ощадного, а не карты, - то так получится обойти эту 0,5% или нет?

с ощадного они переводят грн на карточный и после этого запускают процесс
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:50

Вже тиждень, як не оновлюється баланс карти в мобільному додатку.. У всіх так? По виписці все проведено. Завжди коректно синхронізувалось. Додаток перевстановлював.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 14:27

Re: ТАСКОМБАНК

Сегодняшняя оплата в интернете проведется завтра или первого числа?
Monk23
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 15:10

  Monk23 написав:Сегодняшняя оплата в интернете проведется завтра или первого числа?

Залежить від того де ви платите. Наприклад, оплата через сервіси портмоне з ймовірністю в 95% проведется завтра. Ну а через якісь інші сервіси напевно що пізніше. Тестити треба конкретний термінал, бо результат може бути різним саме в залежності від екваєра. Однієї відповіді для усіх видів оплат в інтернеті тут бути не може
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 16:03

Alien дякую, розумію, такі операції вже були. Просто я не бачу щось дату проведення в виписці або додатку. Раніше, мені здається, все це було. Змінилось в цьому плані щось, та і давно вже.
Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 21:00

Тигипич СМС прислал - 15% гривня депозит.
Не поленился позвонил - сразу встречний вопрос - у Вас есть депозит в Мегабанке?
все ясно , ложу трубу.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 21:04

  Goodman написав:Тигипич СМС прислал - 15% гривня депозит.
Не поленился позвонил - сразу встречний вопрос - у Вас есть депозит в Мегабанке?
все ясно , ложу трубу.

У Тазика сейчас проблемка нарисовалась. После поднятия учётной ставки оказалось, что у них до хрена рефинанса, который нужно платить под 25-27%. Теперь Тазику оооочень нужна дешёвая гривна, вот они и пылесосят под 15%. Предполагаю, что скоро будет 18+%
deneg net
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