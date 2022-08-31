|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 сер, 2022 16:20
uaprofi написав: alex lem написав:
Читаю и думаю что я в каком-то не том Таскомбанке был. Цифры в табличке на первой странице с реальностью не совпали. Мне в отделении сказали на три месяца сверху от пачки Гриши Сковороды нужно добавить 850 грн и так в зависимости от срока будет на понижение. Минимально на депо на год -250 грн.Психанул, в принципе тут весной старый хфонд отдали в валюте. Через кассу 50250. Потом на открытой в приложении Тас2Ю карте азуре списание ,,комиссия 249.86 грн,, и хвостик остался 28 грн. На депо упало 1353 долларов (по курсу 36,9343) С комисом вышло по 37,1189
скажите а купленная валюта упала транзитом на какойто счёт (плативка, Б5 ...) или сразу пошла на депо?
У меня была открытая больше года назад вместе с депо в долларе Плативка в долярах. Посмотрел в Тас2ю да, 1353 долларов через эту карту ушли на депо. Больше никаких карт не было. Ну вот открыли в приложении как я понимаю виртуальную карту в гривне азуру чтоб зачислить эти 50250.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2242
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 сер, 2022 00:41
alex lem написав:
У меня была открытая больше года назад вместе с депо в долларе Плативка в долярах. Посмотрел в Тас2ю да, 1353 долларов через эту карту ушли на депо. Больше никаких карт не было. Ну вот открыли в приложении как я понимаю виртуальную карту в гривне азуру чтоб зачислить эти 50250.
спасибо за ответ.
значит 0,5% за покупку єто комиссия гривневой карты которая списывается с ( плативки, азуру, Б5 ...и т.д.)
интересует ещё кто имел реальный опыт открытие на 3/6/9 месяцев и платил комиссию 600/300/150 её списывали с валютной карты или давали Вам платёжку в кассу?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5342
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 616 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 22 сер, 2022 11:43
uaprofi написав: alex lem написав:
У меня была открытая Плативка в долярах. 1353 долларов через эту карту ушли на депо.
Ну вот открыли в приложении как я понимаю виртуальную карту в гривне азуру чтоб зачислить эти 50250.
значит 0,5%
за покупку єто комиссия гривневой карты которая списывается с ( плативки, азуру, Б5 ...и т.д.)
интересно... а если вносить грн через пополнение Ощадного
, а не карты, - то так получится обойти эту 0,5% или нет?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 921
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 сер, 2022 18:37
flysoulfly написав: uaprofi написав: alex lem написав:
У меня была открытая Плативка в долярах. 1353 долларов через эту карту ушли на депо.
Ну вот открыли в приложении как я понимаю виртуальную карту в гривне азуру чтоб зачислить эти 50250.
значит 0,5%
за покупку єто комиссия гривневой карты которая списывается с ( плативки, азуру, Б5 ...и т.д.)
интересно... а если вносить грн через пополнение Ощадного
, а не карты, - то так получится обойти эту 0,5% или нет?
с ощадного они переводят грн на карточный и после этого запускают процесс
-
J
-
-
- Повідомлень: 5361
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:50
Вже тиждень, як не оновлюється баланс карти в мобільному додатку.. У всіх так? По виписці все проведено. Завжди коректно синхронізувалось. Додаток перевстановлював.
-
Viz
-
-
- Повідомлень: 886
- З нами з: 29.08.08
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 сер, 2022 14:27
Сегодняшняя оплата в интернете проведется завтра или первого числа?
-
Monk23
-
-
- Повідомлень: 233
- З нами з: 11.07.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 сер, 2022 15:10
Monk23 написав:
Сегодняшняя оплата в интернете проведется завтра или первого числа?
Залежить від того де ви платите. Наприклад, оплата через сервіси портмоне з ймовірністю в 95% проведется завтра. Ну а через якісь інші сервіси напевно що пізніше. Тестити треба конкретний термінал, бо результат може бути різним саме в залежності від екваєра. Однієї відповіді для усіх видів оплат в інтернеті тут бути не може
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 646
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 сер, 2022 16:03
Alien дякую, розумію, такі операції вже були. Просто я не бачу щось дату проведення в виписці або додатку. Раніше, мені здається, все це було. Змінилось в цьому плані щось, та і давно вже.
-
Monk23
-
-
- Повідомлень: 233
- З нами з: 11.07.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 сер, 2022 21:00
Тигипич СМС прислал - 15% гривня депозит.
Не поленился позвонил - сразу встречний вопрос - у Вас есть депозит в Мегабанке?
все ясно , ложу трубу.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5289
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 721 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 сер, 2022 21:04
Goodman написав:
Тигипич СМС прислал - 15% гривня депозит.
Не поленился позвонил - сразу встречний вопрос - у Вас есть депозит в Мегабанке?
все ясно , ложу трубу.
У Тазика сейчас проблемка нарисовалась. После поднятия учётной ставки оказалось, что у них до хрена рефинанса, который нужно платить под 25-27%. Теперь Тазику оооочень нужна дешёвая гривна, вот они и пылесосят под 15%. Предполагаю, что скоро будет 18+%
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2774
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|