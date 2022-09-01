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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 сер, 2022 21:09
deneg net написав:
Теперь Тазику оооочень нужна дешёвая гривна, вот они и пылесосят под 15%. Предполагаю, что скоро будет 18+%
так они пилесосят только тех , кто получает виплату по фонду + только через отделения.
счас мужику слоняться по городам и весям не с руки, а женщин денег вообще не бивает - все идет на шмотки, косметику и понти.
кокой то странний пилесос , сосет через заградительний фильтр.
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Goodman
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Додано: Чет 01 вер, 2022 06:55
Вітаю. Ніхто не в курсі Тас у цьому місяці не прикрутив кешбек, не було чутно?
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_PORT_UA
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Додано: Чет 01 вер, 2022 06:59
_PORT_UA написав:
Вітаю. Ніхто не в курсі Тас у цьому місяці не прикрутив кешбек, не було чутно?
Вроде нет, только ее "дочки": Изя и Спорт.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 01 вер, 2022 08:11
lloydbanksua написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Ніхто не в курсі Тас у цьому місяці не прикрутив кешбек, не було чутно?
Вроде нет, только ее "дочки": Изя и Спорт.
Да,ТАС пусто,изя ещё не дородил,а в спорте ничего интересного и 0,7/1(кред)
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Мизантрóп
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Додано: Чет 01 вер, 2022 09:07
Предполагаю, что банк поизучает некоторое время конкурентов и примет решение по ставкам кэшбека. Но скорее всего они будут меньше...
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Vorlon
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Додано: Чет 01 вер, 2022 11:57
Може було
Комісії за поповнення телефону вже немає. Можна набивати кількість операцій якщо морква вже набридла
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KVV
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Додано: Чет 01 вер, 2022 12:20
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Ferlakur
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Додано: Чет 01 вер, 2022 15:26
KVV написав:
Комісії за поповнення телефону вже немає
Это где ?
В т2ю - так и рисует комис 3грн
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mustbe
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Додано: Чет 01 вер, 2022 16:18
дуже добре,але цікаво, кеш бек чистий як і до 24.02.22?
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novichok
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Додано: Чет 01 вер, 2022 16:21
novichok
Где-то читал, что да!
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Vorlon
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