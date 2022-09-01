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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980>

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 21:09

Re: ТАСКОМБАНК

  deneg net написав:Теперь Тазику оооочень нужна дешёвая гривна, вот они и пылесосят под 15%. Предполагаю, что скоро будет 18+%

так они пилесосят только тех , кто получает виплату по фонду + только через отделения.
счас мужику слоняться по городам и весям не с руки, а женщин денег вообще не бивает - все идет на шмотки, косметику и понти.
кокой то странний пилесос , сосет через заградительний фильтр.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 06:55

Вітаю. Ніхто не в курсі Тас у цьому місяці не прикрутив кешбек, не було чутно?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 06:59

  _PORT_UA написав:Вітаю. Ніхто не в курсі Тас у цьому місяці не прикрутив кешбек, не було чутно?

Вроде нет, только ее "дочки": Изя и Спорт.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:11

  lloydbanksua написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Ніхто не в курсі Тас у цьому місяці не прикрутив кешбек, не було чутно?

Вроде нет, только ее "дочки": Изя и Спорт.

Да,ТАС пусто,изя ещё не дородил,а в спорте ничего интересного и 0,7/1(кред)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:07

Предполагаю, что банк поизучает некоторое время конкурентов и примет решение по ставкам кэшбека. Но скорее всего они будут меньше...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:57

Може було
Комісії за поповнення телефону вже немає. Можна набивати кількість операцій якщо морква вже набридла :)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:20

Re: ТАСКОМБАНК

Он вернулся!
https://tascombank.ua/news/taskombank-p ... 00124e1a11
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:26

  KVV написав:Комісії за поповнення телефону вже немає

Это где ?
В т2ю - так и рисует комис 3грн
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 16:18

  Ferlakur написав:Он вернулся!
https://tascombank.ua/news/taskombank-p ... 00124e1a11

дуже добре,але цікаво, кеш бек чистий як і до 24.02.22?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 16:21

novichok
Где-то читал, что да!
Vorlon
 
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