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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 16:26
Vorlon написав:novichok
Где-то читал, что да!
киш міш виводиться від 100 грн, чи будь-яка сума?
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Додано: Чет 01 вер, 2022 16:47
novichok
Раньше был вывод от 1 гривны. Сейчас выводить пока нечего
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Додано: Чет 01 вер, 2022 17:17
офиц. усл-й по новому КБ Тася пока не опубликовала.
Небойсь менагер... заболел
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Amethyst
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Додано: Чет 01 вер, 2022 17:29
Amethyst написав:
офиц. усл-й по новому КБ Тася пока не опубликовала.
Чому? Давно на сайтi - https://tascombank.ua/files/OFITsIYNI_U ... 010922.pdf
- з усiма змiнами. Причому змiни, що введенi сьогоднi пiдсвiтили блакитним. Зручно
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Додано: Чет 01 вер, 2022 17:37
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