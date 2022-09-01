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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 16:26

  Vorlon написав:novichok
Где-то читал, что да!

киш міш виводиться від 100 грн, чи будь-яка сума?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 16:47

novichok
Раньше был вывод от 1 гривны. Сейчас выводить пока нечего :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:17

офиц. усл-й по новому КБ Тася пока не опубликовала.
Небойсь менагер... заболел :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:29

  Amethyst написав:офиц. усл-й по новому КБ Тася пока не опубликовала.

Чому? Давно на сайтi - https://tascombank.ua/files/OFITsIYNI_U ... 010922.pdf - з усiма змiнами. Причому змiни, що введенi сьогоднi пiдсвiтили блакитним. Зручно
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:37

  Ferlakur написав:Он вернулся!
https://tascombank.ua/news/taskombank-p ... 00124e1a11


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Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:51

  Ferlakur написав:
  Ferlakur написав:Он вернулся!
https://tascombank.ua/news/taskombank-p ... 00124e1a11

Вернулся похудевшим. :wink:
nord
 
Повідомлень: 84
З нами з: 25.07.22
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Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:54

Alien, дяк
А де вони на сайті лежать?
Я не знайшов посилання (
Amethyst
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Повідомлень: 3033
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:55

  Goodman написав:Тигипич СМС прислал - 15% гривня депозит.
Не поленился позвонил - сразу встречний вопрос - у Вас есть депозит в Мегабанке?
все ясно , ложу трубу.

Скоро начнут звонить"сичевикам". :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:55

  Amethyst написав:Alien, дяк
А де вони на сайті лежать?
Я не знайшов посилання (

На карту зайти и там где-то в документах...
Vorlon
 
Повідомлень: 10358
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 18:31

  Vorlon написав:
  Amethyst написав:Alien, дяк
А де вони на сайті лежать?
Я не знайшов посилання (

На карту зайти и там где-то в документах...

Угу
https://tascombank.ua/you/cards/velyka_piatirka
Діюча редакція офіційних умов бонусної Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК»

так смотрю, шо Б5+Пудра выглядит лучше Хамона/Ред Алки и Мони по общеупотребит категориям, кроме АЗС, экзотики типа Кина, Игор и т.п.
У Таси чистыми, от 1грн, до 625/мес и без кеш'ю-математики обнала :idea:

Зображення

ПС. Кстати, невыведенный КБ в этом мес будут палить -- фирменная мулька от Таси :mrgreen:
Amethyst
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  #<1 ... 78798081>
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