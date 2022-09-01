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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 16:26
Vorlon написав:novichok
Где-то читал, что да!
киш міш виводиться від 100 грн, чи будь-яка сума?
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Додано: Чет 01 вер, 2022 16:47
novichok
Раньше был вывод от 1 гривны. Сейчас выводить пока нечего
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Додано: Чет 01 вер, 2022 17:17
офиц. усл-й по новому КБ Тася пока не опубликовала.
Небойсь менагер... заболел
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Додано: Чет 01 вер, 2022 17:29
Amethyst написав:
офиц. усл-й по новому КБ Тася пока не опубликовала.
Чому? Давно на сайтi - https://tascombank.ua/files/OFITsIYNI_U ... 010922.pdf
- з усiма змiнами. Причому змiни, що введенi сьогоднi пiдсвiтили блакитним. Зручно
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Додано: Чет 01 вер, 2022 17:37
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Додано: Чет 01 вер, 2022 17:54
Alien, дяк
А де вони на сайті лежать?
Я не знайшов посилання (
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Amethyst
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Додано: Чет 01 вер, 2022 17:55
Goodman написав:
Тигипич СМС прислал - 15% гривня депозит.
Не поленился позвонил - сразу встречний вопрос - у Вас есть депозит в Мегабанке?
все ясно , ложу трубу.
Скоро начнут звонить"сичевикам".
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Додано: Чет 01 вер, 2022 17:55
Amethyst написав:Alien
, дяк
А де вони на сайті лежать?
Я не знайшов посилання (
На карту зайти и там где-то в документах...
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Vorlon
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Додано: Чет 01 вер, 2022 18:31
Vorlon написав: Amethyst написав:Alien
, дяк
А де вони на сайті лежать?
Я не знайшов посилання (
На карту зайти и там где-то в документах...
Угуhttps://tascombank.ua/you/cards/velyka_piatirka
Діюча редакція офіційних умов бонусної Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК»
так смотрю, шо Б5+Пудра выглядит лучше Хамона/Ред Алки и Мони по общеупотребит категориям, кроме АЗС, экзотики типа Кина, Игор и т.п.
У Таси чистыми, от 1грн, до 625/мес и без кеш'ю-математики обнала
ПС. Кстати, невыведенный КБ в этом мес будут палить -- фирменная мулька от Таси
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Amethyst
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