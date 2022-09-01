ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 19:23
Amethyst А де ізя? У ізі рекорд за продуктами.
klug
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Додано: Чет 01 вер, 2022 19:35
Amethyst написав:
так смотрю, шо Б5+Пудра выглядит лучше Хамона/Ред Алки
вседлядома у хамона 2
Мизантрóп
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Додано: Чет 01 вер, 2022 19:43
klug написав: Amethyst
А де ізя? У ізі рекорд за продуктами.
так-так, там за моркву 1.5% брудними тулять
А я щось не хочу заводити заради цього окрем. к̶о̶л̶о̶н̶к̶у̶ стовбчик заводити
Треба ще подивитися, що завтра у них буде -- може те якийсь хлопчина просто забув одиничку стерти коли .5 домальовував
Amethyst
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Додано: Чет 01 вер, 2022 19:46
Мизантрóп написав: Amethyst написав:
так смотрю, шо Б5+Пудра выглядит лучше Хамона/Ред Алки
вседлядома у хамона 2
Ха. А у мені Алка пожмотилася надати таку кат-ю
Amethyst
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Додано: Чет 01 вер, 2022 20:15
КБ повернули - добре. А де КЛ? Як був на В5 і Пудрі нуль, так і є. Комусь повертали КЛ?
valya
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Додано: Чет 01 вер, 2022 20:47
mustbe написав: KVV написав:
Комісії за поповнення телефону вже немає
Это где ?
В т2ю - так и рисует комис 3грн
Зранку поповнював Лайку, так там дійсно без комісу.
Ввечері побачив що Лайф і другіє офіціальниє ліца з комісом
KVV
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Додано: Чет 01 вер, 2022 20:51
Amethyst написав: Vorlon написав: Amethyst написав: Alien
, дяк
А де вони на сайті лежать?
Я не знайшов посилання (
На карту зайти и там где-то в документах...
Угу
https://tascombank.ua/you/cards/velyka_piatirka
Діюча редакція офіційних умов бонусної Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК»
так смотрю, шо Б5+Пудра выглядит лучше Хамона/Ред Алки и Мони по общеупотребит категориям, кроме АЗС, экзотики типа Кина, Игор и т.п.
У Таси чистыми, от 1грн, до 625/мес и без кеш'ю-математики обнала
ПС. Кстати, невыведенный КБ в этом мес будут палить -- фирменная мулька от Таси
По красоте ещё у Абанка 2%, у Аккорда 3%.
lara_08
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