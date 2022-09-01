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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182>

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 19:23

Amethyst
А де ізя? У ізі рекорд за продуктами.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 19:35

Re: ТАСКОМБАНК

  Amethyst написав:так смотрю, шо Б5+Пудра выглядит лучше Хамона/Ред Алки
вседлядома у хамона 2
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 19:43

  klug написав:Amethyst
А де ізя? У ізі рекорд за продуктами.

так-так, там за моркву 1.5% брудними тулять :)
А я щось не хочу заводити заради цього окрем. к̶о̶л̶о̶н̶к̶у̶ стовбчик заводити :)
Треба ще подивитися, що завтра у них буде -- може те якийсь хлопчина просто забув одиничку стерти коли .5 домальовував :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 19:45

  Amethyst написав:ПС. Кстати, невыведенный КБ в этом мес будут палить -- фирменная мулька от Таси :mrgreen:

Бліїїн, точно! Кінець кварталу.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 19:46

  Мизантрóп написав:
  Amethyst написав:так смотрю, шо Б5+Пудра выглядит лучше Хамона/Ред Алки
вседлядома у хамона 2

Ха. А у мені Алка пожмотилася надати таку кат-ю :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:15

Re: ТАСКОМБАНК

КБ повернули - добре. А де КЛ? Як був на В5 і Пудрі нуль, так і є. Комусь повертали КЛ?
valya
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:47

  mustbe написав:
  KVV написав:Комісії за поповнення телефону вже немає

Это где ?
В т2ю - так и рисует комис 3грн

Зранку поповнював Лайку, так там дійсно без комісу.

Ввечері побачив що Лайф і другіє офіціальниє ліца з комісом :|
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:51

:)
  Amethyst написав:
  Vorlon написав:
  Amethyst написав:Alien, дяк
А де вони на сайті лежать?
Я не знайшов посилання (

На карту зайти и там где-то в документах...

Угу
https://tascombank.ua/you/cards/velyka_piatirka
Діюча редакція офіційних умов бонусної Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК»

так смотрю, шо Б5+Пудра выглядит лучше Хамона/Ред Алки и Мони по общеупотребит категориям, кроме АЗС, экзотики типа Кина, Игор и т.п.
У Таси чистыми, от 1грн, до 625/мес и без кеш'ю-математики обнала :idea:

Зображення

ПС. Кстати, невыведенный КБ в этом мес будут палить -- фирменная мулька от Таси :mrgreen:

По красоте ещё у Абанка 2%, у Аккорда 3%.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:02

Не можемо встановити карту Б5 на Гугл Пей. На останньому етапі не приходить СМС.Можете порекомендувати щось?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:57

  novichok написав:Не можемо встановити карту Б5 на Гугл Пей. На останньому етапі не приходить СМС.Можете порекомендувати щось?

Ну, так вони ж, певно, у Вас ще з весни відключені, ні? Пробуйте випитати у КЦ (колись диктували, потім перестали) або проспонсоруйте ТАСьку на 20 грн.
klug
 
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