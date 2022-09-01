Та да, відключенні,але така ж сама картка, з точно таким відключенням,додалася до Гугл Пей,СМС прийшла. Дива!
P.S. А за неактивний рахунок списано 97 копійок. Так повинно бути?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 22:09
Та да, відключенні,але така ж сама картка, з точно таким відключенням,додалася до Гугл Пей,СМС прийшла. Дива!
P.S. А за неактивний рахунок списано 97 копійок. Так повинно бути?
Додано: Чет 01 вер, 2022 22:19
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