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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 22:09

  klug написав:
  novichok написав:Не можемо встановити карту Б5 на Гугл Пей. На останньому етапі не приходить СМС.Можете порекомендувати щось?

Ну, так вони ж, певно, у Вас ще з весни відключені, ні? Пробуйте випитати у КЦ (колись диктували, потім перестали) або проспонсоруйте ТАСьку на 20 грн.

Та да, відключенні,але така ж сама картка, з точно таким відключенням,додалася до Гугл Пей,СМС прийшла. Дива!
P.S. А за неактивний рахунок списано 97 копійок. :( Так повинно бути?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 22:19

  valya написав:КБ повернули - добре. А де КЛ? Як був на В5 і Пудрі нуль, так і є. Комусь повертали КЛ?

Писал здесь ранее: 16 августа вернули в полном объёме.
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