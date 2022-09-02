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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283>

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 22:09

  klug написав:
  novichok написав:Не можемо встановити карту Б5 на Гугл Пей. На останньому етапі не приходить СМС.Можете порекомендувати щось?

Ну, так вони ж, певно, у Вас ще з весни відключені, ні? Пробуйте випитати у КЦ (колись диктували, потім перестали) або проспонсоруйте ТАСьку на 20 грн.

Та да, відключенні,але така ж сама картка, з точно таким відключенням,додалася до Гугл Пей,СМС прийшла. Дива!
P.S. А за неактивний рахунок списано 97 копійок. :( Так повинно бути?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 22:19

  valya написав:КБ повернули - добре. А де КЛ? Як був на В5 і Пудрі нуль, так і є. Комусь повертали КЛ?

Писал здесь ранее: 16 августа вернули в полном объёме.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:16

Re: ТАСКОМБАНК

А это у всех в приложении Большая пятерка не "переворачивается", чтобы посмотреть CVV код, в отличии от других карт? Проверьте плиз.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:22

  Ferlakur написав:А это у всех в приложении Большая пятерка не "переворачивается", чтобы посмотреть CVV код, в отличии от других карт? Проверьте плиз.
у всіх
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:43

  valya написав:КБ повернули - добре. А де КЛ? Як був на В5 і Пудрі нуль, так і є. Комусь повертали КЛ?

Мені повернули КЛ.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:27

Re: ТАСКОМБАНК

Ferlakur написав:А это у всех в приложении Большая пятерка не "переворачивается", чтобы посмотреть CVV код, в отличии от других карт? Проверьте плиз.
Я навіть більше скажу - не перевертається ні пудра ні wc
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:29

  Boundless написав:
Ferlakur написав:А это у всех в приложении Большая пятерка не "переворачивается", чтобы посмотреть CVV код, в отличии от других карт? Проверьте плиз.
Я навіть більше скажу - не перевертається ні пудра ні wc

не переворачивается, нуна помнить наизусь :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:43

Re: ТАСКОМБАНК

Amethyst написав:
  Boundless написав:
Ferlakur написав:А это у всех в приложении Большая пятерка не "переворачивается", чтобы посмотреть CVV код, в отличии от других карт? Проверьте плиз.
Я навіть більше скажу - не перевертається ні пудра ні wc

не переворачивается, нуна помнить наизусь :mrgreen:
Сьогодні викатили нову версію. Але таз лишився тазом, точніше накрилася моя надія мідним тазом, що можна буде дивитися свв в додатку
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:10

Виглядає так, що перевертаються лише віртуалки, а фізичні - ні.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:19

  rollo написав:
  valya написав:КБ повернули - добре. А де КЛ? Як був на В5 і Пудрі нуль, так і є. Комусь повертали КЛ?

Мені повернули КЛ.

Понятно. А як тепер повернути КЛ. Менеджер відділення і КЦ ні чим не допомогли. Де попросити КЛ? Написати листа чи просто взяти нову картку?
valya
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