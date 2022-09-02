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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 22:09
klug написав: novichok написав:
Не можемо встановити карту Б5 на Гугл Пей. На останньому етапі не приходить СМС.Можете порекомендувати щось?
Ну, так вони ж, певно, у Вас ще з весни відключені, ні? Пробуйте випитати у КЦ (колись диктували, потім перестали) або проспонсоруйте ТАСьку на 20 грн.
Та да, відключенні,але така ж сама картка, з точно таким відключенням,додалася до Гугл Пей,СМС прийшла. Дива!
P.S. А за неактивний рахунок списано 97 копійок.
Так повинно бути?
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Додано: Чет 01 вер, 2022 22:19
valya написав:
КБ повернули - добре. А де КЛ? Як був на В5 і Пудрі нуль, так і є. Комусь повертали КЛ?
Писал здесь ранее: 16 августа вернули в полном объёме.
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:16
А это у всех в приложении Большая пятерка не "переворачивается", чтобы посмотреть CVV код, в отличии от других карт? Проверьте плиз.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:22
Ferlakur написав:
А это у всех в приложении Большая пятерка не "переворачивается", чтобы посмотреть CVV код, в отличии от других карт? Проверьте плиз.
у всіх
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novichok
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:43
valya написав:
КБ повернули - добре. А де КЛ? Як був на В5 і Пудрі нуль, так і є. Комусь повертали КЛ?
Мені повернули КЛ.
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rollo
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:27
Ferlakur написав:А это у всех в приложении Большая пятерка не "переворачивается", чтобы посмотреть CVV код, в отличии от других карт? Проверьте плиз.
Я навіть більше скажу - не перевертається ні пудра ні wc
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:29
Boundless написав:
Ferlakur написав:А это у всех в приложении Большая пятерка не "переворачивается", чтобы посмотреть CVV код, в отличии от других карт? Проверьте плиз.
Я навіть більше скажу - не перевертається ні пудра ні wc
не переворачивается, нуна помнить наизусь
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Amethyst
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:43
Amethyst написав: Boundless написав:
Ferlakur написав:А это у всех в приложении Большая пятерка не "переворачивается", чтобы посмотреть CVV код, в отличии от других карт? Проверьте плиз.
Я навіть більше скажу - не перевертається ні пудра ні wc
не переворачивается, нуна помнить наизусь
Сьогодні викатили нову версію. Але таз лишився тазом, точніше накрилася моя надія мідним тазом, що можна буде дивитися свв в додатку
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:10
Виглядає так, що перевертаються лише віртуалки, а фізичні - ні.
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:19
rollo написав: valya написав:
КБ повернули - добре. А де КЛ? Як був на В5 і Пудрі нуль, так і є. Комусь повертали КЛ?
Мені повернули КЛ.
Понятно. А як тепер повернути КЛ. Менеджер відділення і КЦ ні чим не допомогли. Де попросити КЛ? Написати листа чи просто взяти нову картку?
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valya
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