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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:27
Хм. На сайті новина про КБ пропала, в кабінеті вибір також - піляють?
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valya
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:31
valya написав:
Хм. На сайті новина про КБ пропала, в кабінеті вибір також - піляють?
А навiщо вам якась новина - користуйтесь офiцiйним документом Діюча редакція офіційних умов бонусної Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» https://tascombank.ua/files/OFITsIYNI_U ... 010922.pdf
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Alien
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