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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:27

Re: ТАСКОМБАНК

Хм. На сайті новина про КБ пропала, в кабінеті вибір також - піляють?
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:31

  valya написав:Хм. На сайті новина про КБ пропала, в кабінеті вибір також - піляють?

А навiщо вам якась новина - користуйтесь офiцiйним документом Діюча редакція офіційних умов бонусної Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» https://tascombank.ua/files/OFITsIYNI_U ... 010922.pdf
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:21

Re: ТАСКОМБАНК

  valya написав:А як тепер повернути КЛ...
Ліміт просто заблокуваний. Банк сам вирішує чи розблокувати його, чи ні.
Howl
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