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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:27
Re: ТАСКОМБАНК
Хм. На сайті новина про КБ пропала, в кабінеті вибір також - піляють?
Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:31
А навiщо вам якась новина - користуйтесь офiцiйним документом Діюча редакція офіційних умов бонусної Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК»
Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:21
Re: ТАСКОМБАНК
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