|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 вер, 2022 11:26
Валюта
Какая сейчас ситуация с выдачей валюты, которая лежит на карте ? Слышал, вроде в Киеве проблем нет, а в регионы почему-то не подвозят ?
Додано: Пон 05 вер, 2022 11:38
Додано: Пон 05 вер, 2022 13:05
Додано: Пон 05 вер, 2022 20:28
Ну и?
Вечер понедельника, на бонусном счету - ноль. В четверг 1.09.было две оплаты в разных магазинах, хоть одна уже могла бы провестись...
Массовый сбой? "Не верю!" (с.Станиславский) Тем более, что в пушах кешбэк фигурирует.
Додано: Пон 05 вер, 2022 20:55
Искатель у вас у пдф-виписцi по рахунку, яка формується в додатку у колонцi з двома ** кешбек проставлено? Просто поки там циферок немає - значить, що сума по рахунку ще не проведена.
P.S. До речi в мене там кешбек нараховано, а у додатку станом на зараз все так само пусто. Схиляюсь до думки, що збiй у ТАСi таки має мiсце бути та планую завтра починати телефонувати до пiдтримки. Вечiр понедiлка по жаль не розсудив
|