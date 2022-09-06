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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 11:26

Валюта

Какая сейчас ситуация с выдачей валюты, которая лежит на карте ? Слышал, вроде в Киеве проблем нет, а в регионы почему-то не подвозят ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 931
З нами з: 21.07.10
Подякував: 190 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 11:38

  SILVER_UA написав:Какая сейчас ситуация с выдачей валюты, которая лежит на карте ? Слышал, вроде в Киеве проблем нет, а в регионы почему-то не подвозят ?

В столице подтверждаю.
nord
 
Повідомлень: 92
З нами з: 25.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 13:05

  Howl написав:flysoulfly, є вірогідність, що різним клієнтам банк кредитні ліміти легче дасть, чим одному клієнту.

тобто різниці фактично й немає
flysoulfly
 
Повідомлень: 947
З нами з: 13.01.09
Подякував: 409 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 20:28

  Vorlon написав:Alien
Хорошо, вечер понедельника нас рассудит :roll:

P.S. Вопрос, кто эквайерит Портмоне...

Ну и?
Вечер понедельника, на бонусном счету - ноль. В четверг 1.09.было две оплаты в разных магазинах, хоть одна уже могла бы провестись...
Массовый сбой? :) "Не верю!" (с.Станиславский) Тем более, что в пушах кешбэк фигурирует.
Искатель
 
Повідомлень: 5540
З нами з: 22.02.16
Подякував: 855 раз.
Подякували: 4637 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 20:55

Искатель у вас у пдф-виписцi по рахунку, яка формується в додатку у колонцi з двома ** кешбек проставлено? Просто поки там циферок немає - значить, що сума по рахунку ще не проведена.
P.S. До речi в мене там кешбек нараховано, а у додатку станом на зараз все так само пусто. Схиляюсь до думки, що збiй у ТАСi таки має мiсце бути та планую завтра починати телефонувати до пiдтримки. Вечiр понедiлка по жаль не розсудив
Alien
 
Повідомлень: 665
З нами з: 12.01.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 139 раз.
 
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  #<1 ... 83848586
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