Можна взагалі звернутися до одного з банків, що виплачують віддалено і зберегти собі час та нерви.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 вер, 2022 15:47
Додано: Вів 06 вер, 2022 19:03
Вам сообщили приятную весть, а Вы "навязывают услуги".
Додано: Вів 06 вер, 2022 19:55
Ви просто недавно з нами. У ТАСі минулі роки були навіть прецеденти з бійкою у відділенні та викликом поліції, бо вони хотіли, щоб виплату залишили у них на депозиті. До того ж уникнути таких проблем було важко, бо в ті часи Фонд сам визначав банк-агент, який буде проводити виплати. На сьогодні, просто йти кудись ногами ідея сумнівна, а до ТАСі то й поготів.
Додано: Вів 06 вер, 2022 20:32
Re: ТАСКОМБАНК
ТАС буде з валютою
Додано: Сер 07 вер, 2022 01:39
та він і був з валютою
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