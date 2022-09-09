RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 15:47

  candidat написав:Теперь можно обратиться в любой банк-агент, и там никто не будет парить мозг своими депозитами/карточками?

Можна взагалі звернутися до одного з банків, що виплачують віддалено і зберегти собі час та нерви.
klug
 
Повідомлень: 7442
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1042 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 19:03

  candidat написав:ТАС по банку Сич самый резвый оказался. Уже с самого утра СМС, мол, приходите получать.
Кстати, сейчас же вроде запрещено навязывать услуги. Теперь можно обратиться в любой банк-агент, и там никто не будет парить мозг своими депозитами/карточками?

Вам сообщили приятную весть, а Вы "навязывают услуги". :wink:
nord
 
Повідомлень: 101
З нами з: 25.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 19:55

  nord написав:Вам сообщили приятную весть, а Вы "навязывают услуги". :wink:

Ви просто недавно з нами. У ТАСі минулі роки були навіть прецеденти з бійкою у відділенні та викликом поліції, бо вони хотіли, щоб виплату залишили у них на депозиті. До того ж уникнути таких проблем було важко, бо в ті часи Фонд сам визначав банк-агент, який буде проводити виплати. На сьогодні, просто йти кудись ногами ідея сумнівна, а до ТАСі то й поготів.
klug
 
Повідомлень: 7442
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1042 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:32

Re: ТАСКОМБАНК

ТАС буде з валютою https://finclub.net/ua/news/natsbank-za ... ankiv.html
vkladchiik
 
Повідомлень: 320
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 01:39

  vkladchiik написав:ТАС буде з валютою https://finclub.net/ua/news/natsbank-za ... ankiv.html

та він і був з валютою
flysoulfly
 
Повідомлень: 978
З нами з: 13.01.09
Подякував: 424 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 10:25

тут выплаты с Мегабанка кто-то получал?

что в документах было в назначении платежа? (квитанции в кассе? выписке по счету? итп)
- чтоб можно было использовать когда-нибудь для "подтверждения источника происхождения средств" ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 978
З нами з: 13.01.09
Подякував: 424 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:08

В Харькове после удара по жилому дому разрушено, в частности, и отделение ТАС.
Порт
 
Повідомлень: 921
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:23

За сертификаты Сильпо в СМС по Б5 пишет полноценный 1%, то есть выгоднее Моно почти на 0,4%.
Vorlon
 
Повідомлень: 10383
З нами з: 14.06.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 06:56

  klug написав:
  nord написав:Вам сообщили приятную весть, а Вы "навязывают услуги". :wink:

Ви просто недавно з нами. У ТАСі минулі роки були навіть прецеденти з бійкою у відділенні та викликом поліції, бо вони хотіли, щоб виплату залишили у них на депозиті. До того ж уникнути таких проблем було важко, бо в ті часи Фонд сам визначав банк-агент, який буде проводити виплати. На сьогодні, просто йти кудись ногами ідея сумнівна, а до ТАСі то й поготів.

Надеюсь, победил клиент, поскольку "всегда прав". :wink:
nord
 
Повідомлень: 101
З нами з: 25.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 84858687
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: keep і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (160)
09.09.2022 08:17
Ринок ОВДП (3523)
09.09.2022 01:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.