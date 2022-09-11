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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 вер, 2022 15:47
candidat написав:
Теперь можно обратиться в любой банк-агент, и там никто не будет парить мозг своими депозитами/карточками?
Можна взагалі звернутися до одного з банків, що виплачують віддалено і зберегти собі час та нерви.
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klug
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Додано: Вів 06 вер, 2022 19:03
candidat написав:
ТАС по банку Сич самый резвый оказался. Уже с самого утра СМС, мол, приходите получать.
Кстати, сейчас же вроде запрещено навязывать услуги. Теперь можно обратиться в любой банк-агент, и там никто не будет парить мозг своими депозитами/карточками?
Вам сообщили приятную весть, а Вы "навязывают услуги".
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nord
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Додано: Вів 06 вер, 2022 19:55
nord написав:
Вам сообщили приятную весть, а Вы "навязывают услуги".
Ви просто недавно з нами. У ТАСі минулі роки були навіть прецеденти з бійкою у відділенні та викликом поліції, бо вони хотіли, щоб виплату залишили у них на депозиті. До того ж уникнути таких проблем було важко, бо в ті часи Фонд сам визначав банк-агент, який буде проводити виплати. На сьогодні, просто йти кудись ногами ідея сумнівна, а до ТАСі то й поготів.
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Додано: Вів 06 вер, 2022 20:32
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Додано: Сер 07 вер, 2022 01:39
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 вер, 2022 10:25
тут выплаты с Мегабанка кто-то получал?
что в документах было в назначении платежа? (квитанции в кассе? выписке по счету? итп)
- чтоб можно было использовать когда-нибудь для "подтверждения источника происхождения средств" ?
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Додано: Сер 07 вер, 2022 12:08
В Харькове после удара по жилому дому разрушено, в частности, и отделение ТАС.
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Додано: Чет 08 вер, 2022 13:23
За сертификаты Сильпо в СМС по Б5 пишет полноценный 1%, то есть выгоднее Моно почти на 0,4%.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 06:56
klug написав: nord написав:
Вам сообщили приятную весть, а Вы "навязывают услуги".
Ви просто недавно з нами. У ТАСі минулі роки були навіть прецеденти з бійкою у відділенні
та викликом поліції, бо вони хотіли, щоб виплату залишили у них на депозиті. До того ж уникнути таких проблем було важко, бо в ті часи Фонд сам визначав банк-агент, який буде проводити виплати. На сьогодні, просто йти кудись ногами ідея сумнівна, а до ТАСі то й поготів.
Надеюсь, победил клиент, поскольку "всегда прав".
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nord
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Додано: Нед 11 вер, 2022 23:46
Boundless написав: Howl написав: valya написав:
А як тепер повернути КЛ...
Ліміт просто заблокуваний. Банк сам вирішує чи розблокувати його, чи ні.
Тим хто отродясь не платив відсотків за користування кредитним лімітом і косив тільки кешбек, ще нічого не розблокували
не, никогда не платил %, так не то что разблокировали, а даже добавили было 1 потом 5, а стало 7,8К.
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ol_zy
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