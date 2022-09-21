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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:52

Підкажіть, будь ласка, як з В5 вийти з мінімальними втратами. Може на якійсь інший рахунок/карту перекинути і з нього зняти (не важливо кеш чи переказ на інший банк.
Бо вийшла ситуація, що НБУ розвернув мій конверт-депо ТАСі через те, що до цього вже оформлював в цьому місяці депо в Ізі. Не хочу морозити 50к до жовтня.
AAS
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:30

Re: ТАСКОМБАНК

  AAS написав:Підкажіть, будь ласка, як з В5 вийти з мінімальними втратами.
В личке.

  AAS написав:Бо вийшла ситуація, що НБУ розвернув мій конверт-депо ТАСі через те, що до цього вже оформлював в цьому місяці депо в Ізі.
А ничего не смутило, что счета izibank находятся в ТАС?
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:45

инсайдеры есть?

Когда уже вернут кр лимит на Б5?
David_pl
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:37

  David_pl написав:Когда уже вернут кр лимит на Б5?

Уже 19 дн как пользуюсь. Вернули весь довоенный
Гляньте, шо у вас пдф-выписке то указано по счету.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 12:17

мой телефон 000 (с)

  Amethyst написав:шо у вас пдф-выписке то указано по счету

кр лимит на 19.09 составляет 0,00 UAH

Давний клиент банка, + зарплатный проект
David_pl
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 12:20

  Amethyst написав:
  David_pl написав:Когда уже вернут кр лимит на Б5?

Уже 19 дн как пользуюсь. Вернули весь довоенный
Гляньте, шо у вас пдф-выписке то указано по счету.

в выписке лимит есть, а в ИБ его нет
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 13:03

  J написав:
  Amethyst написав:
  David_pl написав:Когда уже вернут кр лимит на Б5?

Уже 19 дн как пользуюсь. Вернули весь довоенный
Гляньте, шо у вас пдф-выписке то указано по счету.

в выписке лимит есть, а в ИБ его нет

Це значить, що він у Вас заблокований, отже у Вас ще є шанс. У мене ліміт у виписці вже рівний тому, що в ІБ і він в рази менший за довоєнний.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 06:31

WC card

Яким застосунком ( ізібанк,спортбанк тощо ) можно тягнути власну готівку без комісії
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 06:55

  sens написав:Яким застосунком ( ізібанк,спортбанк тощо ) можно тягнути власну готівку без комісії

Тягнути готівку можна у гаманці, валізі, мішку тощо. Застосунком точно готівку тягнути не можна
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:44

  Alien написав:
  sens написав:Яким застосунком ( ізібанк,спортбанк тощо ) можно тягнути власну готівку без комісії

Тягнути готівку можна у гаманці, валізі, мішку тощо. Застосунком точно готівку тягнути не можна

Питання по картці та застосунку.Дякую
sens
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