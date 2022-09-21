|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 11:52
Підкажіть, будь ласка, як з В5 вийти з мінімальними втратами. Може на якійсь інший рахунок/карту перекинути і з нього зняти (не важливо кеш чи переказ на інший банк.
Бо вийшла ситуація, що НБУ розвернув мій конверт-депо ТАСі через те, що до цього вже оформлював в цьому місяці депо в Ізі. Не хочу морозити 50к до жовтня.
-
AAS
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 31.01.11
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 вер, 2022 12:30
AAS написав:
Підкажіть, будь ласка, як з В5 вийти з мінімальними втратами.
В личке.
AAS написав:
Бо вийшла ситуація, що НБУ розвернув мій конверт-депо ТАСі через те, що до цього вже оформлював в цьому місяці депо в Ізі.
А ничего не смутило, что счета izibank находятся в ТАС?
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4762
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 497 раз.
- Подякували: 886 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 19 вер, 2022 10:45
Когда уже вернут кр лимит на Б5?
-
David_pl
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 01.12.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:37
David_pl написав:
Когда уже вернут кр лимит на Б5?
Уже 19 дн как пользуюсь. Вернули весь довоенный
Гляньте, шо у вас пдф-выписке то указано по счету.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3118
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 578 раз.
-
- Профіль
-
1
7
Додано: Пон 19 вер, 2022 12:17
Amethyst написав:
шо у вас пдф-выписке то указано по счету
кр лимит на 19.09 составляет 0,00 UAHДавний клиент банка, + зарплатный проект
-
David_pl
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 01.12.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 вер, 2022 12:20
Amethyst написав: David_pl написав:
Когда уже вернут кр лимит на Б5?
Уже 19 дн как пользуюсь. Вернули весь довоенный
Гляньте, шо у вас пдф-выписке то указано по счету.
в выписке лимит есть, а в ИБ его нет
-
J
-
-
- Повідомлень: 5391
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 263 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 вер, 2022 13:03
J написав: Amethyst написав: David_pl написав:
Когда уже вернут кр лимит на Б5?
Уже 19 дн как пользуюсь. Вернули весь довоенный
Гляньте, шо у вас пдф-выписке то указано по счету.
в выписке лимит есть, а в ИБ его нет
Це значить, що він у Вас заблокований, отже у Вас ще є шанс. У мене ліміт у виписці вже рівний тому, що в ІБ і він в рази менший за довоєнний.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7522
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 316 раз.
- Подякували: 1060 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 21 вер, 2022 06:31
Яким застосунком ( ізібанк,спортбанк тощо ) можно тягнути власну готівку без комісії
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13018
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 737 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 вер, 2022 06:55
sens написав:
Яким застосунком ( ізібанк,спортбанк тощо ) можно тягнути власну готівку без комісії
Тягнути готівку можна у гаманці, валізі, мішку тощо. Застосунком точно готівку тягнути не можна
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 715
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 вер, 2022 14:44
Alien написав: sens написав:
Яким застосунком ( ізібанк,спортбанк тощо ) можно тягнути власну готівку без комісії
Тягнути готівку можна у гаманці, валізі, мішку тощо. Застосунком точно готівку тягнути не можна
Питання по картці та застосунку.Дякую
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13018
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 737 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|