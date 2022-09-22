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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 вер, 2022 12:20
weekend
Карта ранее до апреля имела срок действия, сейчас показывает до декабря, продлили бесплатно ? Получал кто-то в последнее время на эту карту валютный перевод по номеру карты, в валюте заходит, не гривне ?
Додано: Чет 22 вер, 2022 12:50
Додано: Чет 22 вер, 2022 18:13
Горячая линия говорит, что сейчас нет возможности получения именных карт (например, допок к Б5) ни через через них, ни через отделение - это правда, кто в курсе?
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