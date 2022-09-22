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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:20

weekend

Карта ранее до апреля имела срок действия, сейчас показывает до декабря, продлили бесплатно ? Получал кто-то в последнее время на эту карту валютный перевод по номеру карты, в валюте заходит, не гривне ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:50

  SILVER_UA написав:Карта ранее до апреля имела срок действия, сейчас показывает до декабря, продлили бесплатно ? Получал кто-то в последнее время на эту карту валютный перевод по номеру карты, в валюте заходит, не гривне ?
Да, все ок. Заходит в валюте и продленный срок - не помеха.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 18:13

Горячая линия говорит, что сейчас нет возможности получения именных карт (например, допок к Б5) ни через через них, ни через отделение - это правда, кто в курсе?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 19:40

Vorlon отримав таке ж розяснення...питання було про випуск додаткової карти на довірену особу....може бути тільки іменна , але на зараз - немає можливості...
-VICTOR-
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  #<1 ... 86878889
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