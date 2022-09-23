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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 вер, 2022 12:20
Карта ранее до апреля имела срок действия, сейчас показывает до декабря, продлили бесплатно ? Получал кто-то в последнее время на эту карту валютный перевод по номеру карты, в валюте заходит, не гривне ?
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SILVER_UA
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Додано: Чет 22 вер, 2022 12:50
SILVER_UA написав:
Карта ранее до апреля имела срок действия, сейчас показывает до декабря, продлили бесплатно ? Получал кто-то в последнее время на эту карту валютный перевод по номеру карты, в валюте заходит, не гривне ?
Да, все ок. Заходит в валюте и продленный срок - не помеха.
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Кащей
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Додано: Чет 22 вер, 2022 18:13
Горячая линия говорит, что сейчас нет возможности получения именных карт (например, допок к Б5) ни через через них, ни через отделение - это правда, кто в курсе?
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Vorlon
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Додано: Чет 22 вер, 2022 19:40
Vorlon отримав таке ж розяснення...питання було про випуск додаткової карти на довірену особу....може бути тільки іменна , але на зараз - немає можливості...
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:22
klug написав: J написав: Amethyst написав:
Уже 19 дн как пользуюсь. Вернули весь довоенный
Гляньте, шо у вас пдф-выписке то указано по счету.
в выписке лимит есть, а в ИБ его нет
Це значить, що він у Вас заблокований, отже у Вас ще є шанс. У мене ліміт у виписці вже рівний тому, що в ІБ і він в рази менший за довоєнний.
Зайшов у застосунок подивитись. Ніяких навіть згадок про кредитний ліміт немає.
Мабуть тому, що зареєстрований на непідконтрольній. Але інші банки все ж не різали до нуля. Хоча після першого "зарізання" ніхто так і не підняв.
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M-Audio
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