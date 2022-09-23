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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:20

weekend

Карта ранее до апреля имела срок действия, сейчас показывает до декабря, продлили бесплатно ? Получал кто-то в последнее время на эту карту валютный перевод по номеру карты, в валюте заходит, не гривне ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:50

  SILVER_UA написав:Карта ранее до апреля имела срок действия, сейчас показывает до декабря, продлили бесплатно ? Получал кто-то в последнее время на эту карту валютный перевод по номеру карты, в валюте заходит, не гривне ?
Да, все ок. Заходит в валюте и продленный срок - не помеха.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 18:13

Горячая линия говорит, что сейчас нет возможности получения именных карт (например, допок к Б5) ни через через них, ни через отделение - это правда, кто в курсе?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 19:40

Vorlon отримав таке ж розяснення...питання було про випуск додаткової карти на довірену особу....може бути тільки іменна , але на зараз - немає можливості...
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:22

  klug написав:
  J написав:
  Amethyst написав:Уже 19 дн как пользуюсь. Вернули весь довоенный
Гляньте, шо у вас пдф-выписке то указано по счету.

в выписке лимит есть, а в ИБ его нет

Це значить, що він у Вас заблокований, отже у Вас ще є шанс. У мене ліміт у виписці вже рівний тому, що в ІБ і він в рази менший за довоєнний.

Зайшов у застосунок подивитись. Ніяких навіть згадок про кредитний ліміт немає.
Мабуть тому, що зареєстрований на непідконтрольній. Але інші банки все ж не різали до нуля. Хоча після першого "зарізання" ніхто так і не підняв.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:15

Re: ТАСКОМБАНК

Читаю тарифы по "Платівка":
4.7.3. Переказ коштів на картки емітовані іншими банками - не тарифікується.
- это соответствует действительности?
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:36

  reef написав:Читаю тарифы по "Платівка":
4.7.3. Переказ коштів на картки емітовані іншими банками - не тарифікується.
- это соответствует действительности?

Відповідає, але означає не те, що Ви подумали. Ви читаєте розділ 4.7, що стосується ТАС2Ю - там пише, що при переказі через ТАС2Ю не стягується комісія картки, але є ще комісія самого ТАС2Ю за надання послуги:
1.2. Переказ з картки, емітованої АТ «ТАСКОМБАНК» на картку іншого Банку України - 0,5% + 10 грн.


P.S. цікаво змінили тарифи на СЕП:
4.7.9 Переказ коштів за реквізитами на рахунки, відкриті в інших банках
< 20 000 грн.- 5 грн
≥ 20 000 грн.– 100 грн
Востаннє редагувалось klug в П'ят 23 вер, 2022 18:39, всього редагувалось 1 раз.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:38

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:але означає не те, що Ви подумали

ну и все комисс отображаются в Т2Ю до окончательного подтверждения оп-и
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:47

Re: ТАСКОМБАНК

А разве "система ТАС24 (Інтернет-банкінг)" ещё работает?
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:58

У меня нет. Може у ВИПов )
Amethyst
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