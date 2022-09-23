Карта ранее до апреля имела срок действия, сейчас показывает до декабря, продлили бесплатно ? Получал кто-то в последнее время на эту карту валютный перевод по номеру карты, в валюте заходит, не гривне ?
SILVER_UA написав:Карта ранее до апреля имела срок действия, сейчас показывает до декабря, продлили бесплатно ? Получал кто-то в последнее время на эту карту валютный перевод по номеру карты, в валюте заходит, не гривне ?
Да, все ок. Заходит в валюте и продленный срок - не помеха.
Amethyst написав:Уже 19 дн как пользуюсь. Вернули весь довоенный Гляньте, шо у вас пдф-выписке то указано по счету.
в выписке лимит есть, а в ИБ его нет
Це значить, що він у Вас заблокований, отже у Вас ще є шанс. У мене ліміт у виписці вже рівний тому, що в ІБ і він в рази менший за довоєнний.
Зайшов у застосунок подивитись. Ніяких навіть згадок про кредитний ліміт немає. Мабуть тому, що зареєстрований на непідконтрольній. Але інші банки все ж не різали до нуля. Хоча після першого "зарізання" ніхто так і не підняв.
reef написав:Читаю тарифы по "Платівка": 4.7.3. Переказ коштів на картки емітовані іншими банками - не тарифікується. - это соответствует действительности?
Відповідає, але означає не те, що Ви подумали. Ви читаєте розділ 4.7, що стосується ТАС2Ю - там пише, що при переказі через ТАС2Ю не стягується комісія картки, але є ще комісія самого ТАС2Ю за надання послуги:
1.2. Переказ з картки, емітованої АТ «ТАСКОМБАНК» на картку іншого Банку України - 0,5% + 10 грн.
P.S. цікаво змінили тарифи на СЕП:
4.7.9 Переказ коштів за реквізитами на рахунки, відкриті в інших банках < 20 000 грн.- 5 грн ≥ 20 000 грн.– 100 грн
Востаннє редагувалось klug в П'ят 23 вер, 2022 18:39, всього редагувалось 1 раз.